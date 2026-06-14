VPN su iPhone e iPad: guida alla scelta e alla configurazione sicura

Serve a rendere più sicura la navigazione, soprattutto sulle reti pubbliche, e a proteggere meglio l’accesso ai servizi online quando si viaggia o si lavora fuori casa. Il passaggio davvero importante, però, resta la scelta del servizio: prezzi, Paesi disponibili, numero di dispositivi collegabili e strumenti di sicurezza cambiano parecchio da un provider all’altro.

Perché usare una VPN sui dispositivi Apple nel 2026

Anche i dispositivi Apple, considerati spesso più sicuri, non sono al riparo dai rischi della navigazione su reti pubbliche. Aeroporti, hotel, bar, stazioni: ci si collega al Wi-Fi in pochi secondi, spesso senza pensarci. Una VPN su iPhone e iPad crea un tunnel cifrato tra il dispositivo e il server del provider, nasconde l’indirizzo IP e rende più difficile intercettare dati, cronologia e attività online. È utile soprattutto quando si controlla l’home banking fuori casa, si entra nella posta aziendale o si usano servizi personali da una rete che non si conosce.

Non è solo una questione di privacy online: molti la usano anche per continuare ad accedere a contenuti e piattaforme italiane dall’estero, oppure per collegarsi a servizi disponibili in altri Paesi, sempre nel rispetto delle regole delle singole piattaforme. “La differenza si nota soprattutto in viaggio”, raccontano spesso gli utenti abituati a lavorare da remoto: una connessione stabile, un server vicino e un’app semplice evitano perdite di tempo. E su uno schermo piccolo conta eccome.

I migliori servizi per iPhone e iPad: prezzi, server e limiti dei dispositivi

Tra i nomi più citati per iOS e iPadOS ci sono NordVPN, Surfshark, Proton VPN, CyberGhost, PrivateVPN, ExpressVPN e Private Internet Access. Tutti hanno app dedicate sull’App Store e piani a pagamento, con garanzie di rimborso che variano a seconda del servizio. NordVPN dichiara oltre 8.000 server in 129 Paesi, permette di collegare fino a 10 dispositivi e offre protocolli come NordLynx, OpenVPN e IKEv2/IPsec; il prezzo promozionale indicato nel materiale consultato parte da 3,69 euro al mese per i piani lunghi, con rimborso entro 30 giorni.

Chi deve proteggere molti dispositivi può guardare a Surfshark, che non mette limiti alle connessioni simultanee e dichiara più di 4.500 server in 100 Paesi, con piani promozionali da 2,29 euro al mese. Proton VPN, con sede in Svizzera, punta molto sulla riservatezza, offre anche una versione gratuita e indica oltre 20.000 server in 145 Paesi, con piano Plus da 4,99 euro al mese sui due anni.

CyberGhost dichiara più di 12.000 server in 100 Paesi, supporta fino a 7 dispositivi e prevede una garanzia di rimborso fino a 45 giorni. ExpressVPN costa di più, ma resta apprezzata per velocità e semplicità; Private Internet Access e PrivateVPN puntano invece, rispettivamente, su prezzo e impostazioni più essenziali. Le offerte, come sempre, possono cambiare dopo la pubblicazione.

Configurazione via app: download, login e connessione rapida

Il modo più semplice per configurare una VPN su iPhone o iPad è passare dall’app ufficiale del servizio scelto. Si apre l’App Store, si cerca il nome del provider — per esempio NordVPN, Surfshark, Proton VPN o CyberGhost — e si tocca Ottieni. Una volta installata l’app, bisogna accedere con l’account creato sul sito del provider o direttamente nell’app. In alcuni casi l’abbonamento può essere acquistato anche con Apple Pay, seguendo le condizioni previste da Apple per i pagamenti. Al primo avvio, l’app chiede quasi sempre il permesso di aggiungere una configurazione VPN al dispositivo: è un passaggio normale su iOS.

L’utente deve premere Consenti e confermare con Face ID, Touch ID o codice di sblocco. Da lì in poi basta toccare Connetti o Connessione rapida per collegarsi al server considerato più veloce o più vicino. Chi ha necessità particolari può scegliere manualmente un Paese, ottenere un indirizzo IP estero o usare un server preciso. Nella barra di stato comparirà la scritta VPN: piccola, ma utile, perché conferma che il tunnel cifrato è attivo.

Configurazione manuale su iOS e iPadOS: quando serve e quali parametri inserire

La configurazione manuale della VPN su iPhone e iPad serve soprattutto in due situazioni: quando bisogna accedere a una VPN aziendale fornita dal datore di lavoro, oppure quando il provider mette a disposizione dati specifici per collegarsi senza passare dall’app. È una procedura meno immediata, perché spesso richiede di inserire un server alla volta, ma può tornare utile in ambito professionale o su reti gestite da un reparto IT. Il percorso indicato da Apple è questo: Impostazioni, poi Generali, quindi VPN e gestione dispositivi, VPN e infine Aggiungi configurazione VPN.

A quel punto si sceglie il tipo di connessione, di solito IKEv2, IPSec o L2TP, e si inseriscono indirizzo del server, ID remoto se richiesto, nome utente e password forniti dal provider o dall’azienda. Dopo il salvataggio con Fine, la connessione può essere attivata dallo stesso menu. Se qualcosa non torna, iOS di solito non si collega o mostra un errore generico. In quel caso conviene ricontrollare credenziali, protocollo e indirizzo del server. Bastano pochi minuti, ma meglio farli senza fretta.