Amazon anticipa il Prime Day 2026: quattro giorni di offerte al via il 23 giugno

Amazon anticipa il Prime Day 2026 e porta l’evento di offerte in Italia già dal 23 giugno, spostandolo in avanti rispetto alla tradizionale finestra di luglio.

L’annuncio è arrivato martedì 2 giugno e riguarda l’Italia e altri Paesi, con una formula più lunga rispetto al passato. Le promozioni saranno riservate agli iscritti Prime e dureranno quattro giorni, con offerte distribuite lungo tutta la giornata. Per Amazon è un modo per allargare il peso commerciale dell’evento, trasformandolo sempre di più in una stagione di acquisti anticipata e non soltanto in pochi giorni di sconti concentrati.

Calendario ufficiale: dal 23 al 26 giugno, 96 ore di offerte

Il Prime Day 2026 scatterà alle 12:01 a.m. PST del 23 giugno, quando in Italia sarà già mattina, e si chiuderà alle 11:59 p.m. PST del 26 giugno. In tutto, saranno 96 ore di offerte consecutive. Amazon conferma così il formato da quattro giorni, già visto lo scorso anno dopo le edizioni più brevi da due giorni, e lo porta anche nell’appuntamento estivo.

Gli sconti, fa sapere l’azienda, toccheranno 35 categorie di prodotto: elettronica, casa, cucina, abbigliamento, dispositivi smart e altro ancora. Per Amazon, il Prime Day resta la campagna promozionale più importante dell’anno, prima dei Prime Big Deal Days di ottobre e della Big Spring Sale di marzo. Una vetrina di peso, anche perché arriva in un periodo in cui molte famiglie iniziano a fare acquisti in vista delle vacanze: prodotti per la casa, accessori tech, piccoli elettrodomestici.

Le novità 2026: offerte tre volte al giorno, ribassi anticipati e concorsi per i clienti Prime

La novità più evidente dell’edizione 2026 sono i Today’s Big Deal, offerte a tempo che Amazon farà uscire tre volte al giorno: alle 12:00, alle 8:00 e alle 13:00 PST. Ogni fascia, ha spiegato il gruppo, comprenderà almeno cinque promozioni su prodotti scelti, con sconti fino al 50%. Tra i marchi citati ci sono LG, Ninja e Stanley.

Non servirà però aspettare il 23 giugno per vedere i primi tagli di prezzo. Amazon ha già annunciato alcune offerte early Prime Day, con sconti fino al 60% sui dispositivi Alexa e fino al 65% su prodotti Kindle, Echo, Ring, Fire TV, Blink ed eero. Per gli iscritti Prime sono previste anche consegne gratuite in giornata sugli ordini superiori a 25 dollari nelle zone coperte dal servizio, oltre a promozioni legate a Whole Foods Market negli Stati Uniti.

Nel pacchetto ci sono anche iniziative promozionali di contorno. Amazon parla di un concorso che permetterà a 100 clienti di vincere la spesa gratis per un anno e di un’altra estrazione, riservata a chi attiva gli avvisi sulle offerte con Alexa: in palio gift card Amazon da 1.000 dollari per altri 100 utenti. “Vogliamo rendere più semplice trovare l’offerta giusta al momento giusto”, è il messaggio arrivato dalla nota del gruppo. Marketing, certo. Ma anche una spinta chiara all’uso dell’assistente vocale.

Prime Day globale: Paesi coinvolti, costi dell’abbonamento e sconti per entrare in Prime

Il Prime Day 2026 si terrà a giugno in 26 Paesi, tra cui Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Messico, Belgio, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Svezia, Turchia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Singapore. Amazon ha precisato che gli iscritti Prime in Australia, Brasile, India e Giappone potranno accedere alle offerte più avanti, nel corso dell’estate.

Negli Stati Uniti, l’abbonamento Amazon Prime costa 15 dollari al mese oppure 139 dollari l’anno, con una prova gratuita di 30 giorni per gli utenti idonei. Ci sono anche formule ridotte: Prime for Young Adults, per la fascia 18-24 anni, costa 7,49 dollari al mese o 69 dollari l’anno; Prime Access, invece, è disponibile a 7 dollari al mese per alcune categorie di utenti con requisiti verificati. Per l’Italia, prezzi e condizioni restano quelli indicati sul sito locale di Amazon.

Per molti consumatori la domanda sarà semplice: l’abbonamento conviene davvero in vista delle offerte? Dipenderà dagli acquisti già messi in conto, dalla frequenza delle consegne e dall’uso dei servizi inclusi, da Prime Video alla lettura digitale. Una cosa, però, è certa: il calendario è fissato. Dal 23 al 26 giugno, Amazon proverà ad anticipare l’estate dello shopping online.