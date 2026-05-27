Smartphone, perché è Giugno la data che cambia tutto: i proprietari di Android e iPhone sono già pronti

Per anni cambiare smartphone ha significato affrontare una piccola trafila fatta di problemi e compromessi. Adesso qualcosa sta cambiando e la data che molti stanno osservando è giugno 2026.

Per anni cambiare smartphone ha significato affrontare una piccola trafila fatta di problemi e compromessi. Adesso qualcosa sta cambiando e la data che molti stanno osservando è giugno 2026.