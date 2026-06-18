Android 17 ufficiale: le novità che cambiano davvero l’esperienza sugli smartphone

L’aggiornamento punta su quattro fronti: multitasking, sicurezza, creator e dispositivi pieghevoli. Non c’è una rivoluzione grafica, almeno non a colpo d’occhio. Ci sono però cambiamenti concreti, alcuni molto visibili e altri più nascosti, che incidono sul modo in cui si usano le app, si proteggono i dati e si registrano contenuti dallo schermo.

Bubbles e multitasking: le app diventano finestre flottanti

La novità che si nota subito in Android 17 si chiama Bubbles. Finora le finestre flottanti erano rimaste quasi sempre legate alle app di messaggistica. Adesso il raggio si allarga: qualsiasi applicazione può diventare una piccola finestra richiamabile dal bordo dello schermo, senza chiudere quello che si sta facendo. Il senso si capisce in fretta. Una chat aperta mentre si guarda una mappa. Una nota tenuta di lato durante una videochiamata. L’app della banca consultata senza interrompere una conversazione. Sui Pixel con schermi più grandi, Google ha previsto anche un dock dedicato per tenere in ordine più Bubbles. Una scelta che guarda soprattutto a tablet e pieghevoli. “L’idea è ridurre i passaggi inutili”, ha spiegato Google nella documentazione per gli sviluppatori. In altre parole: un Android meno rigido, più vicino al lavoro a finestre dei computer.

Sicurezza e privacy: posizione selettiva, contatti limitati e blocco biometrico

Il capitolo più sensibile è quello di sicurezza e privacy. Google interviene qui con più decisione, anche davanti alla crescita di furti, truffe digitali e app troppo invadenti. Con Android 17, l’utente può concedere a un’app l’accesso alla posizione precisa solo mentre la sta usando. Niente permessi larghi e poco chiari. Cambia anche la rubrica: non è più necessario aprire tutti i contatti, si può dare accesso solo ad alcuni nomi scelti. Sembra una modifica piccola, ma pesa. Vale per le app di consegna, per i servizi usati una volta sola, per le piattaforme che chiedono la rubrica “per trovare amici”. Ora si può decidere meglio cosa condividere.

Tra le funzioni più importanti c’è anche “Marca come smarrito”, integrata nel sistema di localizzazione dei dispositivi. Quando uno smartphone viene segnalato come perso, Android 17 può bloccarlo in modo più severo: per sbloccarlo serve il riconoscimento biometrico, anche se qualcuno conosce il PIN. È una misura pensata per limitare i danni nei primi minuti dopo un furto, quando spesso il telefono è ancora acceso e rintracciabile. Google dice inoltre di aver rafforzato il controllo sulle app potenzialmente dannose e sui comportamenti anomali. Come sempre, però, molto dipenderà dagli aggiornamenti di sicurezza e dalle patch distribuite nel tempo.

Creator, gaming e personalizzazione: le funzioni pensate per nuovi utilizzi

Con Android 17 arriva Screen Reactions, una funzione che permette di registrare lo schermo inserendo nello stesso video anche l’immagine della fotocamera frontale. In pratica, il telefono crea già un contenuto con schermata e volto dell’utente, senza passare da app esterne o montaggi successivi. È pensata per creator, tutorial veloci, commenti a caldo e spiegazioni da mandare in chat. Ma non riguarda solo TikTok o YouTube. Può servire anche per mostrare a un parente come configurare un’app, oppure per registrare un problema da inviare all’assistenza. Una funzione semplice, molto pratica.

Sul fronte della personalizzazione, Google introduce la possibilità di nascondere i nomi delle app dalla schermata principale, lasciando solo le icone. La home screen diventa più pulita, meno piena, soprattutto per chi usa pacchetti di icone o schermate minimal. Arriva poi il controllo separato del volume dell’assistente virtuale, regolabile senza toccare notifiche, suoneria o audio multimediale. Un dettaglio piccolo, ma atteso da molti. La modalità scura estesa diventa invece più precisa: Android può forzare il tema scuro anche sulle app che non lo supportano, ma l’utente può scegliere dove applicarlo e dove no. Sotto il cofano cambia anche la gestione della memoria RAM, con limiti più stretti per le app che consumano troppe risorse. Per gli sviluppatori ci sarà da lavorare; per gli utenti l’obiettivo è semplice: meno blocchi e meno rallentamenti.

Google guarda anche ai dispositivi pieghevoli con una modalità gaming dedicata. Il display inferiore può diventare un controller virtuale, mentre il gioco resta sul pannello superiore. La funzione è già integrata in Android 17, ma il rilascio effettivo è previsto nei prossimi mesi. Non basterà da sola a cambiare il mercato dei foldable, questo è chiaro. Però dice qualcosa sulla direzione scelta: usare davvero i due schermi, non limitarsi ad adattare le app già esistenti.

Disponibilità dell’aggiornamento: Pixel compatibili e tempi per gli altri brand

Per ora Android 17 è disponibile sui Google Pixel supportati. L’elenco comprende Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, tutta la serie Pixel 7, Pixel Tablet, Pixel Fold, la famiglia Pixel 8, i modelli Pixel 9, fino ai più recenti Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold e Pixel 10a. La serie Pixel 6 è quindi la generazione più vecchia ancora compatibile con il nuovo aggiornamento. Un dato importante per chi guarda alla durata software del proprio smartphone.

Per i telefoni degli altri produttori servirà più tempo. Samsung, Xiaomi, OnePlus, Oppo, Honor e Motorola dovranno adattare Android 17 alle rispettive interfacce, da One UI a OxygenOS, prima di avviare la distribuzione. In base alle politiche di aggiornamento già annunciate dai singoli marchi, i modelli usciti negli ultimi due o tre anni hanno più possibilità di riceverlo. Ma tempi e disponibilità cambieranno da Paese a Paese e da dispositivo a dispositivo. Come spesso accade nel mondo Android, il debutto sui Pixel è solo il primo passo. Per tutti gli altri si procederà a scaglioni, con qualche attesa in più per chi non usa uno smartphone Google.