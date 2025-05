Apple CarPlay Ultra è il sogno degli automobilisti tech

Una vera rivoluzione nell’esperienza di guida arriva con il debutto di CarPlay Ultra, il nuovo sistema di infotainment di Apple, che fa il suo ingresso ufficiale sui veicoli Aston Martin in Nord America. Questa innovazione segna un salto di qualità rispetto al CarPlay tradizionale, ampliando la sua funzionalità ben oltre il display centrale per abbracciare anche la strumentazione del cruscotto. Un cambiamento che promette di trasformare l’interazione tra smartphone e veicolo, rendendola più fluida e integrata.

Le novità di Apple CarPlay Ultra

CarPlay Ultra non si limita più a gestire l’intrattenimento, ma estende la sua presenza a tutti i display del veicolo. I modelli Aston Martin negli Stati Uniti e in Canada sono i primi a beneficiare di questa tecnologia, mentre i proprietari di veicoli compatibili già in circolazione potranno accedere a un aggiornamento software nelle prossime settimane.

Questo sistema consente di visualizzare informazioni fondamentali, come velocità, livello carburante, temperatura e dati sui sistemi di assistenza alla guida, direttamente sulla strumentazione del cruscotto. Inoltre, combina armoniosamente i dati del veicolo con quelli dello smartphone, come mappe e contenuti multimediali.

Il controllo avviene tramite comandi vocali Siri, touchscreen o controlli fisici, offrendo una gestione intuitiva anche per funzioni come la climatizzazione e la radio. Questa perfetta integrazione con il veicolo consente di creare un’esperienza di guida più sicura e personalizzata.

Una delle caratteristiche distintive di CarPlay Ultra è la possibilità per i costruttori di veicoli di integrare il proprio stile e la propria identità visiva nell’interfaccia. Questo approccio permette di mantenere una coerenza estetica con il design del veicolo, offrendo al contempo agli utenti l’opportunità di personalizzare temi, colori e sfondi.

Requisiti tecnici e disponibilità

Per accedere a CarPlay Ultra, gli utenti devono possedere almeno un iPhone 12 con sistema operativo iOS 18.5 o versioni successive. Dopo il debutto in Nord America, Apple prevede di estendere la disponibilità a livello globale entro la fine dell’anno. I proprietari di veicoli Aston Martin compatibili potranno richiedere l’aggiornamento presso i concessionari autorizzati.

Oltre ad Aston Martin, altri marchi come Hyundai, Kia e Genesis stanno lavorando per implementare CarPlay Ultra. Tuttavia, non sono stati ancora comunicati i tempi precisi per il lancio. Alcuni produttori, come Mercedes-Benz, hanno invece deciso di non supportare questa tecnologia.