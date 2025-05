Apple MacBook Pro con chip M4: oggi risparmi 250€, approfittane subito!

Se stai cercando un laptop che unisca prestazioni incredibili, autonomia senza pari e un design raffinato, l’Apple MacBook Pro da 14 pollici con chip M4 è l’opzione che fa per te. Oggi, grazie ad un’offerta imperdibile su Amazon, puoi portarti a casa questo gioiello tecnologico a un prezzo di soli 1.699 euro con uno sconto del 13% rispetto al listino ufficiale. Non perdere l’occasione di scoprire un dispositivo che ridefinisce gli standard dei portatili professionali.

Prestazioni senza compromessi

Il cuore pulsante di questo MacBook Pro è il potente chip M4, una combinazione di CPU e GPU entrambe a 10 core che garantisce una velocità e una fluidità straordinarie in ogni attività, dalle applicazioni grafiche più complesse al multitasking quotidiano. Abbinato a un’autonomia che raggiunge le 24 ore di utilizzo continuo, rappresenta la scelta ideale per professionisti sempre in movimento.

Il MacBook Pro è dotato di un display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici, capace di offrire una luminosità di picco di 1600 nit e un contrasto di 1.000.000:1. Queste caratteristiche si traducono in immagini nitide, colori vividi e neri profondi, ideali sia per lavorare che per godersi contenuti multimediali. Per chi lavora in ambienti particolarmente luminosi, è disponibile anche una versione con nanotexture anti-riflesso, che riduce al minimo i riflessi senza compromettere la qualità visiva.

Connettività e sicurezza ai massimi livelli

La connettività del MacBook Pro è completa e versatile, grazie a tre porte Thunderbolt 4, una porta MagSafe 3 per la ricarica, uno slot SDXC, una porta HDMI e un jack per cuffie. Puoi collegare fino a due monitor esterni, rendendolo perfetto per configurazioni di lavoro avanzate. Sul fronte della sicurezza, Apple ha integrato il sistema FileVault per la crittografia dei dati e l’app Dov’è, che consente di localizzare il dispositivo in caso di smarrimento.

Le videoconferenze raggiungono nuovi livelli di qualità grazie alla videocamera da 12 MP con tecnologia Center Stage, che mantiene automaticamente l’utente al centro dell’inquadratura. Inoltre, il sistema audio a sei altoparlanti con supporto Dolby Atmos offre un’esperienza sonora immersiva, ideale per riunioni, streaming e creazione di contenuti.

Oggi puoi acquistare il MacBook Pro da 14 pollici con chip M4 su Amazon al prezzo scontato di 1699 euro, una riduzione significativa del 13% rispetto al prezzo di listino. Questa è un’opportunità unica per ottenere un dispositivo di fascia alta a un prezzo accessibile. Non lasciarti sfuggire questa occasione e scopri subito l’offerta su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.