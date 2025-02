Apple rilascia iOS 18.3.1 per correggere una falla di sicurezza critica

Una grave vulnerabilità sicurezza nei sistemi iOS 18.3.1 di Apple, già sfruttata attivamente dagli hacker, ha spinto l’azienda di Cupertino a rilasciare urgentemente un aggiornamento iPhone per tutti i dispositivi compatibili.

La criticità, individuata nelle funzionalità di accessibilità di iPhone e iPad, permette agli aggressori di bypassare la modalità restrizioni USB attraverso l’accesso fisico al dispositivo. Questa funzione di protezione, normalmente, richiede l’inserimento della password per consentire la connessione via USB a computer esterni.

Le implicazioni sono preoccupanti: la disattivazione di questa barriera di sicurezza potrebbe consentire l’accesso non autorizzato ai dati personali degli utenti. Apple ha confermato che questa vulnerabilità è stata già utilizzata in attacchi mirati e sofisticati, rendendo l’aggiornamento non più procrastinabile.

L’intervento di Apple non si limita a iOS: l’azienda ha esteso gli aggiornamenti di sicurezza anche a iPadOS, macOS, watchOS e visionOS. Tutti gli utenti dell’ecosistema Apple sono caldamente invitati ad aggiornare i propri dispositivi per garantire la massima protezione.

La minaccia evidenzia come il panorama della sicurezza informatica sia in continua evoluzione. Gli esperti del settore raccomandano l’attivazione degli aggiornamenti automatici come prima linea di difesa contro le minacce emergenti.

Particolarmente a rischio sono gli utenti di alto profilo come giornalisti, attivisti e personaggi pubblici. La modalità restrizioni USB, introdotta proprio per contrastare le crescenti minacce alla sicurezza mobile, si è rivelata vulnerabile, sottolineando l’importanza di una costante vigilanza e aggiornamento dei sistemi di protezione.