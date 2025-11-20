Black Friday Amazon per la domotica: Shelly 1 Mini Gen3 in offerta a 12€

Claudio Gelisi
Pubblicato il 20 nov 2025
Black Friday Amazon per la domotica: Shelly 1 Mini Gen3 in offerta a 12€

Automatizzare la propria casa non è mai stato così conveniente, grazie alla Settimana del Black Friday: su Amazon Italia puoi portarti a casa il Shelly 1 Mini Gen3 a soli €12,38, con uno sconto secco del 38% rispetto al prezzo di listino di €19,99. Un prezzo che fa gola a chiunque desideri rendere smart il proprio ambiente senza dover affrontare spese proibitive o installazioni complesse. Parliamo di un dispositivo compatto – appena 3,4 x 2,9 x 1,6 cm per soli 20 grammi – che si installa facilmente dietro interruttori o nelle scatole di derivazione, integrandosi in pochi minuti nel cuore dell’impianto elettrico domestico. Ma non è solo una questione di dimensioni: la vera forza di questo piccolo gigante sta nella versatilità e nella compatibilità. Il Shelly 1 Mini Gen3 è in grado di gestire fino a 8 A a 240 V AC e 5 A a 30 V DC, offrendo un controllo sicuro ed efficiente di cancelli, boiler, luci e carichi secondari, senza bisogno di costosi hub aggiuntivi. E con la connettività Wi-Fi 2,4 GHz e Bluetooth per il pairing iniziale, l’integrazione con Alexa, Google Home e SmartThings è davvero alla portata di tutti.

Perché scegliere Shelly 1 Mini Gen3: la scelta intelligente

Quando si tratta di automazione domestica, spesso si pensa a costi elevati e a procedure complicate, ma questa offerta ribalta completamente il paradigma. Con il Shelly 1 Mini Gen3 puoi aggiungere funzionalità smart a interruttori, prese e impianti già esistenti, senza interventi strutturali e senza la necessità di modificare il cablaggio principale. Il modulo dispone di contatti puliti, che permettono di separare il circuito di commutazione dal carico, offrendo così una flessibilità progettuale che pochi concorrenti possono vantare in questa fascia di prezzo. La gestione tramite l’app Shelly Smart Control è intuitiva e immediata: puoi programmare accensioni, spegnimenti e scenari personalizzati, tutto dal tuo smartphone, ovunque ti trovi. Non dimenticare che il prodotto viene spedito con reso gratuito entro 30 giorni, così puoi provarlo senza pensieri e verificare di persona quanto sia semplice portare la domotica nella tua quotidianità.

Shelly 1 Mini Gen3, Relè Intelligente WiFi e Bluetooth, 1 Canale, 8A, Domotica, Contatti Puliti, Controllo Remoto Luci, Dimensioni Compatte, Alexa e Google Home, iOS e Android, Nessun Hub Necessario

Shelly 1 Mini Gen3, Relè Intelligente WiFi e Bluetooth, 1 Canale, 8A, Domotica, Contatti Puliti, Controllo Remoto Luci, Dimensioni Compatte, Alexa e Google Home, iOS e Android, Nessun Hub Necessario

12,3819,99€-38%

La soluzione ideale per chi vuole risparmiare e innovare

Nel mare magnum dei moduli smart low-cost, il Shelly 1 Mini Gen3 emerge come la soluzione ideale per hobbisti, integratori e chiunque desideri avvicinarsi alla domotica senza svuotare il portafoglio. L’offerta attuale su Amazon Italia è una vera occasione da cogliere al volo: prezzo ridotto, reso garantito e una compatibilità che abbraccia tutte le principali piattaforme smart. Prima di procedere all’acquisto, è importante valutare i limiti di corrente e affidare l’installazione a un professionista, soprattutto se si opera su scatole di derivazione, per garantire la massima sicurezza. Tuttavia, una volta installato, il Shelly 1 Mini Gen3 trasforma ogni impianto in un sistema intelligente, permettendoti di controllare la casa con un semplice tocco. Approfitta ora di questa promozione esclusiva: è il momento giusto per portare la tecnologia nella tua vita quotidiana, risparmiando e innovando allo stesso tempo.

