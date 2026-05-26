Call center, da dove ottengono tutti i tuoi dati: la scoperta è agghiacciante ma puoi difenderti

Nome e cognome, indirizzo della fornitura, operatore attuale e, in alcuni casi, perfino informazioni tecniche legate al contratto. È proprio questo livello di precisione che sta facendo nascere dubbi e preoccupazioni.
Non si tratta più del classico telemarketing che propone offerte generiche a numeri casuali. Le chiamate di oggi spesso sembrano costruite su informazioni estremamente precise, tanto da far pensare a un accesso diretto ai dati personali del cliente.
La domanda che molti si pongono è semplice: come fanno i call center ad avere tutte queste informazioni?
Da dove arrivano davvero i dati utilizzati dai call center
La risposta non è unica e lineare. Dietro questo fenomeno esiste una rete complessa composta da attività commerciali, database e sistemi di profilazione che possono raccogliere e incrociare dati provenienti da fonti differenti.
Una parte delle informazioni può arrivare da preventivi online, comparatori di offerte, concorsi, moduli compilati anni prima, registrazioni su applicazioni o vecchi consensi marketing concessi senza leggere con attenzione le informative.
Nel tempo queste informazioni possono essere aggregate, aggiornate e rivendute a soggetti diversi. Un numero di telefono associato a un indirizzo può essere incrociato con altri archivi contenenti dati relativi alle utenze o alle abitudini di consumo.
In alcuni casi, inoltre, possono verificarsi accessi impropri a piattaforme commerciali o utilizzi non autorizzati di informazioni gestite lungo la filiera energetica. Non sempre dietro questi episodi ci sono sofisticati attacchi informatici: molto spesso il problema può nascere da controlli insufficienti o da passaggi poco trasparenti tra società, intermediari e operatori commerciali.
Il risultato è una telefonata che appare sorprendentemente credibile e che porta molte persone ad abbassare la guardia.
Come difendersi e bloccare le chiamate sospette
La prima regola è molto semplice: non confermare mai dati personali durante una telefonata ricevuta senza preavviso. Anche risposte apparentemente innocue possono diventare informazioni preziose per chi aggiorna sistemi di profilazione.
Meglio evitare frasi come:
- “Sì, confermo”
- “Esatto”
- “Va bene”
- “Il contratto è intestato a me”
Un altro passo utile consiste nel chiedere dettagli precisi all’operatore:
- Qual è la ragione sociale completa?
- Da quale archivio provengono i miei dati?
- Chi è il responsabile del trattamento?
- Perché state contattando un numero registrato nelle opposizioni?
Molte telefonate aggressive si interrompono rapidamente quando la conversazione passa dal semplice ascolto a domande specifiche.
Bloccare i numeri può aiutare solo in parte. Chi utilizza sistemi avanzati spesso cambia continuamente numerazioni o utilizza identità telefoniche differenti.
La difesa più efficace resta la consapevolezza: più informazioni si forniscono durante una chiamata sospetta, maggiore diventa il valore dei dati che qualcuno può costruire sul nostro profilo personale.