Call center, da dove ottengono tutti i tuoi dati: la scoperta è agghiacciante ma puoi difenderti

Nome e cognome, indirizzo della fornitura, operatore attuale e, in alcuni casi, perfino informazioni tecniche legate al contratto. È proprio questo livello di precisione che sta facendo nascere dubbi e preoccupazioni.

Non si tratta più del classico telemarketing che propone offerte generiche a numeri casuali. Le chiamate di oggi spesso sembrano costruite su informazioni estremamente precise, tanto da far pensare a un accesso diretto ai dati personali del cliente.

La domanda che molti si pongono è semplice: come fanno i call center ad avere tutte queste informazioni?

Da dove arrivano davvero i dati utilizzati dai call center

La risposta non è unica e lineare. Dietro questo fenomeno esiste una rete complessa composta da attività commerciali, database e sistemi di profilazione che possono raccogliere e incrociare dati provenienti da fonti differenti.

Una parte delle informazioni può arrivare da preventivi online, comparatori di offerte, concorsi, moduli compilati anni prima, registrazioni su applicazioni o vecchi consensi marketing concessi senza leggere con attenzione le informative.

Nel tempo queste informazioni possono essere aggregate, aggiornate e rivendute a soggetti diversi. Un numero di telefono associato a un indirizzo può essere incrociato con altri archivi contenenti dati relativi alle utenze o alle abitudini di consumo.

In alcuni casi, inoltre, possono verificarsi accessi impropri a piattaforme commerciali o utilizzi non autorizzati di informazioni gestite lungo la filiera energetica. Non sempre dietro questi episodi ci sono sofisticati attacchi informatici: molto spesso il problema può nascere da controlli insufficienti o da passaggi poco trasparenti tra società, intermediari e operatori commerciali.

Il risultato è una telefonata che appare sorprendentemente credibile e che porta molte persone ad abbassare la guardia.

Come difendersi e bloccare le chiamate sospette

La prima regola è molto semplice: non confermare mai dati personali durante una telefonata ricevuta senza preavviso. Anche risposte apparentemente innocue possono diventare informazioni preziose per chi aggiorna sistemi di profilazione.

Meglio evitare frasi come:

“Sì, confermo”

“Esatto”

“Va bene”

“Il contratto è intestato a me”

Un altro passo utile consiste nel chiedere dettagli precisi all’operatore:

Qual è la ragione sociale completa?

Da quale archivio provengono i miei dati?

Chi è il responsabile del trattamento?

Perché state contattando un numero registrato nelle opposizioni?

Molte telefonate aggressive si interrompono rapidamente quando la conversazione passa dal semplice ascolto a domande specifiche.

Bloccare i numeri può aiutare solo in parte. Chi utilizza sistemi avanzati spesso cambia continuamente numerazioni o utilizza identità telefoniche differenti.

La difesa più efficace resta la consapevolezza: più informazioni si forniscono durante una chiamata sospetta, maggiore diventa il valore dei dati che qualcuno può costruire sul nostro profilo personale.