Chuwi UniBook sfida MacBook Neo: il portatile Windows low cost che mette pressione ad Apple

Chuwi ha presentato a maggio 2026 il nuovo Chuwi UniBook, un portatile Windows 11 a prezzo contenuto pensato soprattutto per studenti e utenti con un budget stretto.

L’obiettivo è chiaro: mettere pressione ad Apple MacBook Neo nella fascia d’ingresso, tornata pesante nel mercato dei laptop. Il confronto, ripreso da TechRadar il 26 maggio, parte da una differenza di prezzo di circa 150 dollari. Una cifra che si fa notare, certo. Ma che, tra scheda tecnica e possibili sconti, non basta da sola a chiudere il discorso.

Chuwi UniBook parte dal prezzo: la sfida a MacBook Neo comincia da qui

Il primo punto è il prezzo. Chuwi UniBook costa meno del MacBook Neo e prova a infilarsi nello spazio dei portatili entry-level, oggi più complicato per via dei rincari di RAM e SSD. Il modello Chuwi arriva con processore Intel Wildcat Lake, indicato come Core 3 304, insieme a 8 GB di memoria e 256 GB di archiviazione.

Apple risponde con il suo A18 Pro, chip a raffreddamento passivo, anche qui con 8 GB di RAM e 256 GB di SSD nella versione base. Sulla carta, insomma, i due prodotti non sono così lontani. Anche peso e autonomia dichiarata giocano sulla stessa linea: 1,3 kg per UniBook, 1,23 kg per Neo. Chuwi parla di 15-20 ore di uso misto, Apple indica fino a 16 ore. Numeri da prendere con cautela finché non arrivano test indipendenti, ma sufficienti a spiegare perché il paragone sia scattato subito.

Porte, memoria e display: dove il laptop Windows vince, e dove perde terreno

La differenza più visibile è nelle porte. Qui il laptop Windows sceglie una strada meno essenziale: oltre alle due USB-C, il Chuwi UniBook offre una porta Gigabit Ethernet, una HDMI 2.0, tre USB-A e uno slot MicroSD. Per chi vuole aggiungere spazio o collegare accessori senza adattatori, non è poco. C’è anche la tastiera retroilluminata, che sul MacBook Neo risulterebbe assente secondo le informazioni riportate.

Apple però recupera sullo schermo. Il display del MacBook Neo arriva a 2408 x 1506 pixel, con una densità di 219 ppi; UniBook si ferma a 1920 x 1200 pixel su pannello IPS dichiarato 100% sRGB. Una differenza che può pesare, soprattutto per chi passa molte ore tra testi, immagini e schermate fitte. Anche sul wireless Apple è avanti: Wi-Fi 6E e Bluetooth 6.0 contro Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 del rivale. Quanto allo spazio interno, Chuwi indica un SSD PCIe 3.0, mentre il MacBook Neo, secondo i dati citati, resta sotto i 2.000 MB/s in lettura e scrittura.

Lo sconto Education di Apple accorcia le distanze

Il punto più delicato, per studenti e famiglie, è lo sconto Education Apple. Se il taglio arriva a 100 dollari, il divario tra MacBook Neo e Chuwi UniBook passa da 150 a circa 50 dollari. E a quel punto la scelta si complica. “Per chi vuole porte fisiche e Windows, UniBook ha senso”, ha spiegato TechRadar nel confronto, ricordando però che il vantaggio economico si riduce proprio tra gli utenti che Apple punta a conquistare prima degli altri: gli studenti.

Chuwi resta una proposta interessante per chi usa periferiche, monitor esterni, reti cablate o schede MicroSD senza voler ricorrere agli adattatori. Apple, dall’altra parte, mette sul piatto un display migliore, un chip efficiente e un ecosistema già molto riconoscibile. La partita, più che chiusa, è appena iniziata.