Microsoft ridimensiona il pulsante Copilot in Office dopo le critiche degli utenti

Microsoft fa un passo indietro sul nuovo pulsante flottante di Copilot in Word, Excel e PowerPoint.

A Redmond hanno deciso di modificarlo dopo le critiche arrivate dagli utenti di Microsoft 365, che lo hanno giudicato troppo invadente mentre lavoravano sui documenti.

Pulsante flottante di Copilot, le proteste degli utenti di Word, Excel e PowerPoint

La novità era arrivata all’inizio di maggio con un’idea chiara: rendere più rapido l’accesso alle funzioni di intelligenza artificiale nelle app di Office. Microsoft aveva inserito il Copilot Dynamic Action Button, un pulsante mobile sempre visibile nell’area di lavoro di Word, Excel e PowerPoint, pensato per portare subito agli strumenti AI senza passare dalla barra superiore.

La scelta, però, non è piaciuta a tutti. Nei forum e nei canali di feedback, diversi clienti hanno segnalato che il pulsante finiva spesso “in mezzo”, soprattutto sugli schermi piccoli o durante la modifica di file più complessi. Una presenza fissa, a tratti fastidiosa. In una comunicazione agli utenti di Microsoft 365, Microsoft ha riconosciuto che il nuovo pulsante ha aumentato l’uso di Copilot, ma ha anche ammesso di aver ricevuto segnalazioni molto nette sul suo carattere invasivo.

La retromarcia di Microsoft: Copilot torna nella barra multifunzione e il Dock resta fisso

La correzione annunciata va in una direzione precisa: lasciare più scelta all’utente. Microsoft permetterà di fare clic con il tasto destro sul pulsante Copilot e selezionare l’opzione per riportarlo nella barra multifunzione, la classica ribbon delle applicazioni Office. Chi poi vorrà tornare al pulsante dinamico potrà farlo dalla freccia accanto all’icona di Copilot, scegliendo di spostarlo di nuovo fuori dalla barra.

Resta invece la modalità Dock. Questa funzione trasforma il pulsante flottante in una piccola linguetta laterale: con un clic si apre il pannello di Copilot. Finora, però, dopo l’apertura del pannello l’interfaccia tendeva a riportare in primo piano il pulsante mobile. Con il nuovo funzionamento, ha spiegato Microsoft, la visualizzazione docked resterà fissa per tutta la sessione nel documento. Sembra un dettaglio, ma per chi passa ore su fogli di calcolo, presentazioni o testi lunghi può fare la differenza.

Rollout su web e desktop: Microsoft cerca un’AI meno invadente in 365

Il rilascio partirà la prossima settimana per Excel, Word e PowerPoint sul web. Gli aggiornamenti per le versioni desktop arriveranno invece più avanti. Microsoft non ha indicato una data precisa per Windows e macOS, limitandosi a confermare che la modifica fa parte del lavoro di rifinitura dell’esperienza Copilot in Microsoft 365.

Il punto, per l’azienda, resta delicato. Da mesi Microsoft spinge sull’integrazione dell’AI generativa nei suoi prodotti per la produttività, ma il caso del pulsante flottante mostra quanto sia difficile trovare il giusto equilibrio: rendere Copilot abbastanza visibile da essere usato, senza farlo sembrare imposto. L’obiettivo di lungo periodo, secondo la società, è costruire un assistente più adattabile e meno ingombrante. In altre parole: presente quando serve, discreto quando non serve. Ed è su questa linea sottile che si giocherà una parte dell’accoglienza di Copilot in Office.