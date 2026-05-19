Windows 11, l’update di maggio può fallire per colpa della partizione EFI: cosa significa l’errore 0x800f0922

Windows 11 ha un nuovo problema con gli aggiornamenti, ma questa volta il punto non è una patch difettosa in modo generico.

Microsoft ha confermato che l’update di sicurezza di maggio 2026, identificato come KB5089549, può fallire su alcuni PC durante l’installazione. L’errore segnalato è 0x800f0922 e, secondo le indicazioni emerse, il problema sarebbe legato allo spazio insufficiente nella partizione EFI del sistema.

Per l’utente il risultato è abbastanza chiaro: Windows prova a installare l’aggiornamento, qualcosa va storto e il PC annulla le modifiche, tornando alla situazione precedente. Non significa che il computer sia rotto o inutilizzabile, ma vuol dire che quella patch non riesce ad arrivare a destinazione. E quando si parla di un aggiornamento di sicurezza, il blocco pesa più di un normale fastidio tecnico.

Perché entra in gioco la partizione EFI

La partizione EFI è una piccola area del disco usata dal sistema per gestire l’avvio del computer. Di solito l’utente non la vede, non la apre e non la considera mai. Proprio per questo l’errore può risultare spiazzante: non riguarda una cartella piena sul desktop o lo spazio libero nell’unità C:, ma una parte nascosta e delicata del sistema. Se lì non c’è abbastanza spazio, l’installazione di KB5089549 può non completarsi.

È un dettaglio tecnico, ma con conseguenze molto pratiche. Molti utenti, davanti a un errore di Windows Update, pensano subito a un problema di connessione, a un server lento o a un riavvio mancato. Qui invece la causa può essere più profonda e meno intuitiva, perché riguarda il modo in cui il PC è stato configurato, aggiornato o partizionato nel tempo. Il codice 0x800f0922 diventa quindi l’indizio da controllare con attenzione.

Cosa vede davvero chi è colpito dal bug

Chi incontra il problema può vedere l’installazione partire, arrivare a un certo punto e poi fallire, spesso con il classico rollback automatico. Windows annulla le modifiche e ripropone l’aggiornamento in un secondo momento, creando un ciclo fastidioso: si prova a installare, non va a buon fine, si riavvia e tutto ricomincia. Il sistema può restare utilizzabile, ma la patch di maggio 2026 continua a non essere applicata.

Il rischio non è solo perdere qualche minuto. Se l’aggiornamento non passa, il PC resta senza le correzioni incluse in quella release, comprese eventuali patch di sicurezza. È per questo che il problema merita attenzione, soprattutto su computer usati per lavoro o gestiti in azienda. Un update bloccato non è sempre urgente allo stesso modo, ma quando riguarda la sicurezza di Windows conviene non lasciarlo sospeso per settimane.

Meglio evitare interventi improvvisati

La tentazione potrebbe essere quella di cercare subito una guida per allargare la partizione EFI, ma qui serve prudenza. Toccare partizioni di sistema senza sapere esattamente cosa si sta facendo può creare problemi ben peggiori di un aggiornamento non installato. Per un utente comune, la strada più sensata è controllare il codice errore, verificare le indicazioni ufficiali Microsoft e attendere eventuali correzioni o procedure consigliate.

Chi gestisce PC aziendali o macchine importanti dovrebbe invece trattare il caso come un problema da monitorare con più attenzione, soprattutto se l’errore 0x800f0922 si ripete su più dispositivi. Il punto non è farsi prendere dal panico, ma capire che Windows Update dipende anche da elementi nascosti del sistema. E quando una piccola partizione decide se una patch di sicurezza può essere installata o meno, un normale aggiornamento diventa subito molto meno banale.