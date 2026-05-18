Il maxi data center AI di Microsoft in Kenya inciampa sull’energia: “rischia di spegnere metà Paese”

Il Kenya ha messo un paletto che pesa più di un comunicato: il data center per l’intelligenza artificiale proposto da Microsoft rischierebbe di assorbire così tanta elettricità da imporre scelte drastiche sulla rete nazionale.

Secondo quanto riportato, funzionari governativi avrebbero avvertito che, per alimentare l’impianto a pieno regime, potrebbe essere necessario “spegnere metà del Paese”. La frase è brutale, ma serve a far capire l’ordine di grandezza del problema: non si tratta di una discussione astratta su chip o modelli, ma di quanta energia reale può essere messa a disposizione senza impattare cittadini e imprese.

Un investimento da 1 miliardo, ma con una domanda di potenza enorme

Il progetto, annunciato in partnership con la società di AI G42 (con sede ad Abu Dhabi), punta a portare nell’Africa orientale una grande “region” cloud e AI di Azure. L’idea iniziale era anche simbolicamente forte: alimentare l’infrastruttura con energia geotermica proveniente dalla Rift Valley, una delle aree più note del Kenya per questo tipo di risorsa.

I piani di partenza parlavano di una capacità intorno a 100MW, ma con ambizioni dichiarate nel lungo periodo fino a 1GW. Ed è qui che si apre lo scontro con la realtà della rete: un data center per AI non è un edificio “che consuma”, è una macchina continua che richiede potenza stabile, ridondanza e infrastrutture a prova di picchi e guasti.

Il nodo: la rete del Kenya e l’effetto sui consumi quotidiani

Il Kenya, sempre secondo le informazioni circolate, ha registrato quest’anno una domanda elettrica di picco attorno a 2.444MW. In questo contesto, un impianto che arrivasse davvero a 1GW diventerebbe un singolo utilizzatore in grado di drenare una fetta enorme della capacità disponibile. Non è solo una questione di “quanta energia esiste”, ma di quanto la rete possa distribuirne in modo affidabile, senza creare strozzature o dover privilegiare un attore rispetto a famiglie, ospedali, trasporti e attività produttive.

Le trattative tra Microsoft, G42 e le autorità kenyane risultano quindi in stallo su garanzie di fornitura e preoccupazioni infrastrutturali. Allo stesso tempo, i funzionari avrebbero chiarito che il progetto non è stato cancellato in via definitiva: il punto è trovare un equilibrio tra scala, tempistiche e capacità effettiva del sistema elettrico.

Perché conta anche per chi non si occupa di tecnologia

Questa vicenda mette a nudo un fatto spesso sottovalutato: la corsa all’AI è anche una questione di infrastrutture. Quando si parla di “region” cloud, si parla di servizi digitali più vicini, latenza più bassa e capacità di calcolo disponibile sul territorio. Ma si parla anche di nuove centrali, cavi, stazioni, accordi di fornitura e priorità politiche.

Il Kenya ha semplicemente esplicitato un dilemma che altri Paesi potrebbero trovarsi ad affrontare: quanto spazio c’è, nella rete elettrica, per un boom di data center che non è episodico ma continuativo? La risposta, oggi, sembra dipendere meno dalle promesse sulla tecnologia e più dalla capacità di far crescere l’energia e la rete alla stessa velocità.