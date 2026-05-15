Windows 11 vuole correggere uno dei problemi più fastidiosi degli aggiornamenti

Windows 11 si prepara a intervenire su uno dei problemi più irritanti degli aggiornamenti automatici: i driver grafici che cambiano versione senza che l’utente se ne accorga.

Il caso riguarda soprattutto chi installa manualmente i driver più recenti per la scheda video, magari scaricandoli dai siti di NVIDIA, AMD o Intel, e poi si ritrova dopo un aggiornamento con una versione diversa. In alcuni PC, Windows Update può infatti proporre driver OEM più vecchi o più conservativi, pensati per uno specifico modello di notebook o desktop, ma non sempre ideali per prestazioni, stabilità o funzioni appena introdotte.

Microsoft ha riconosciuto il problema e sta cambiando il modo in cui i driver grafici vengono distribuiti tramite Windows Update. La novità riguarda un sistema di targeting più preciso, basato su identificativi hardware e configurazioni del dispositivo, così da evitare che un aggiornamento generico vada a sovrascrivere driver scelti dall’utente o più aggiornati rispetto a quelli pubblicati dal produttore del PC.

Perché i driver grafici contano più di quanto sembra

Per molti utenti la parola driver resta invisibile fino al momento in cui qualcosa smette di funzionare. Nel caso della GPU, però, un driver può incidere su giochi, monitor esterni, accelerazione video, applicazioni creative, consumi e perfino stabilità del sistema. Un downgrade automatico può quindi tradursi in prestazioni peggiori, funzioni sparite o problemi difficili da collegare subito a Windows Update.

Il punto delicato è l’equilibrio tra semplicità e controllo. Windows Update deve mantenere milioni di PC aggiornati senza chiedere interventi continui, ma gli utenti più attenti vogliono evitare che il sistema tocchi componenti già configurati. Con la nuova policy, Microsoft prova a rendere più selettiva la pubblicazione dei driver grafici, riducendo i casi in cui un PC riceve una versione non desiderata.

Cosa cambia per gli utenti Windows 11

Il cambiamento non significa che ogni problema con i driver sparirà da un giorno all’altro. La distribuzione sarà graduale e il meccanismo riguarda in particolare i driver grafici pubblicati attraverso Windows Update, non qualsiasi driver installato sul computer. Per chi usa notebook OEM, PC da gaming o workstation, però, la direzione è importante perché punta a limitare uno dei comportamenti più contestati degli ultimi anni.

Nel frattempo resta valida una regola semplice: dopo un aggiornamento importante conviene controllare la versione dei driver video, soprattutto se si notano cali di prestazioni, problemi con lo schermo o funzioni mancanti nel pannello della GPU. Windows 11 sta provando a diventare meno invasivo, ma per ora un minimo di attenzione resta ancora necessario.