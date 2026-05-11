Windows 11 fa marcia indietro su Esplora file: tornano due comandi molto usati

Windows 11 sta preparando un piccolo cambiamento in Esplora file che potrebbe far felici molti utenti abituati al vecchio menu del tasto destro.

Nella build sperimentale 26300.8376, Microsoft sta lavorando al ritorno di comandi pratici come Aggiorna e Stampa nel menu contestuale moderno, insieme a diverse correzioni pensate per rendere la gestione dei file più chiara e meno macchinosa.

Il punto non è solo estetico. Con Windows 11, Microsoft ha introdotto un menu contestuale più pulito e moderno, ma molti utenti hanno percepito il cambiamento come una perdita di comodità. Alcuni comandi storici sono finiti dietro passaggi aggiuntivi o nel vecchio menu “Mostra altre opzioni”, rendendo più lente operazioni che su Windows erano immediate da anni. Il ritorno di Aggiorna e Stampa va letto proprio in questa direzione.

Il tasto destro torna più utile

Il comando Aggiorna può sembrare banale, ma per chi lavora spesso con cartelle, file appena scaricati, unità di rete o contenuti sincronizzati resta una scorciatoia molto usata. Averlo direttamente nel menu contestuale moderno evita di cercare altre vie o spostare il mouse nella parte alta della finestra, soprattutto su monitor grandi o configurazioni con più schermi.

Anche il ritorno di Stampa nel menu principale ha un senso pratico. Chi gestisce documenti, PDF, immagini o file d’ufficio può inviare un contenuto alla stampante senza aprirlo o senza passare dal menu legacy. Non è una funzione spettacolare, ma è il tipo di dettaglio che riduce attriti in ufficio, a scuola o in casa, dove Windows resta spesso il sistema usato per attività molto normali.

Dimensioni dei file più leggibili

Tra le novità più utili c’è anche il modo in cui Esplora file mostra le dimensioni. Nella visualizzazione Dettagli, Windows non dovrebbe più limitarsi a indicare tutto in KB, ma userà unità più leggibili come KB, MB e GB. Questo significa che un file molto grande, come un’immagine ISO o un video pesante, verrà mostrato in modo più comprensibile senza costringere l’utente a interpretare numeri lunghi e poco immediati.

Microsoft sta inoltre migliorando la barra degli indirizzi di Esplora file. La nuova build introduce un supporto più affidabile per percorsi con virgolette o doppie barre rovesciate, utile quando si copia un indirizzo da un documento, da una guida o da una finestra di sistema. Anche il menu dei suggerimenti dovrebbe chiudersi in modo più pulito dopo la selezione, evitando piccoli blocchi o sovrapposizioni fastidiose.

Un aggiornamento piccolo, ma sensato

La build include anche correzioni alla rinomina dei file, alla visualizzazione dei nomi modificati e alla navigazione da tastiera nei menu. Sono rifiniture che non cambiano l’identità di Windows 11, ma mostrano un approccio più concreto: non basta rendere l’interfaccia moderna, bisogna anche rispettare le abitudini di chi usa il sistema ogni giorno per lavorare, archiviare e stampare documenti.

Per ora queste novità non vanno considerate disponibili su tutti i PC. Sono in test nel canale sperimentale di Windows Insider e potrebbero arrivare al grande pubblico solo dopo ulteriori verifiche. La direzione, però, è chiara: Microsoft sembra voler correggere alcuni eccessi del rinnovamento di Windows 11, riportando in primo piano comandi semplici ma molto usati. A volte il miglior aggiornamento non è una nuova funzione vistosa, ma il ritorno di un gesto che gli utenti non volevano perdere.