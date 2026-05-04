Windows 11 cambia anche Esegui: la storica scorciatoia Win+R si prepara al nuovo look

Microsoft sta lavorando a una nuova versione della finestra Esegui di Windows 11, uno degli strumenti più vecchi e riconoscibili del sistema operativo.

La funzione richiamata con la scorciatoia Win+R esiste da decenni e, per molti utenti esperti, resta ancora oggi il modo più rapido per aprire comandi, utility di sistema, cartelle o programmi senza passare dal menu Start.

La novità non è ancora disponibile per tutti e non va letta come un cambiamento già arrivato nella versione stabile di Windows 11. Le ultime build di anteprima mostrano però una variante moderna di Esegui, più vicina al linguaggio grafico del sistema, con un’interfaccia più pulita, bordi aggiornati e un aspetto meno legato all’eredità di Windows 95.

Una finestra storica che cambia volto

La finestra Esegui è uno di quegli elementi che Microsoft ha toccato pochissimo nel tempo. Anche su Windows 11, dove molte aree del sistema sono state ridisegnate, il piccolo riquadro di comando ha continuato a sembrare un frammento del passato. La nuova versione, indicata nelle anteprime come Modern Run, prova a risolvere proprio questa incoerenza visiva.

Secondo quanto emerso dai test, la nuova interfaccia è più snella e somiglia quasi a una barra di ricerca flottante. Il campo di testo resta al centro dell’esperienza, perché Esegui non deve diventare un secondo menu Start: serve a lanciare comandi in modo rapido. La differenza è che ora il tutto appare più coerente con Windows 11, senza rinunciare alla semplicità che ha reso utile questa funzione per trent’anni.

Modalità scura e versione opzionale

Uno dei punti più attesi riguarda la modalità scura. Microsoft sta lavorando da tempo per portare il dark mode anche nelle vecchie finestre di sistema, quelle che spesso restano chiare anche quando l’intero desktop è impostato su tema scuro. Esegui rientra proprio in questa categoria: piccola, ma molto visibile per chi usa spesso Windows.

La buona notizia è che la versione moderna non dovrebbe essere imposta a tutti almeno nelle prime fasi. Le informazioni emerse parlano di una funzione opzionale, attivabile dalle impostazioni avanzate nelle build di test. Questo dettaglio è importante, perché molti utenti esperti preferiscono non vedere cambiare strumenti che funzionano già bene e che usano quasi automaticamente.

Perché questa modifica conta davvero

A prima vista può sembrare un ritocco minore, ma il tema è più ampio. Windows 11 è stato spesso criticato per la convivenza tra parti moderne e vecchi pannelli rimasti fermi nel tempo. Aggiornare una funzione come Win+R significa lavorare su quella coerenza che rende un sistema operativo più curato, anche nei dettagli che non finiscono nelle presentazioni ufficiali.

Per gli utenti comuni non cambierà molto nell’immediato: chi non usa mai Esegui probabilmente continuerà a ignorarlo. Per chi invece apre spesso comandi come cmd, regedit, msconfig o percorsi di sistema, una finestra più moderna e leggibile può rendere l’esperienza più piacevole senza stravolgere le abitudini. Il punto è proprio questo: migliorare Windows senza trasformare ogni funzione storica in qualcosa di diverso.

Resta da capire quando Microsoft deciderà di portare la nuova finestra Esegui a un pubblico più ampio. Per ora il lavoro sembra ancora in fase di test e rifinitura, quindi non c’è una data ufficiale. Il segnale, però, è chiaro: anche le parti più vecchie di Windows 11 stanno tornando sotto osservazione, e questa volta l’obiettivo sembra essere rendere il sistema più coerente, meno frammentato e più gradevole da usare ogni giorno.