I nuovi Surface potrebbero puntare su Panther Lake: cosa rivelano i primi benchmark

I prossimi Microsoft Surface potrebbero arrivare con processori Intel Panther Lake, ma per ora le informazioni più interessanti arrivano da benchmark e indiscrezioni non confermate.

Nelle ultime ore sono emersi riferimenti a nuovi Surface Pro 12 e Surface Laptop 8, due famiglie che Microsoft non ha ancora presentato ufficialmente ma che sembrano ormai vicine a un aggiornamento importante. Il punto più interessante riguarda proprio i chip, perché Panther Lake rappresenta la nuova generazione mobile di Intel e dovrebbe portare miglioramenti su prestazioni, grafica integrata ed efficienza.

Per gli utenti, la notizia è rilevante perché i Surface sono prodotti pensati per chi cerca dispositivi leggeri, versatili e adatti sia al lavoro sia all’uso quotidiano. Se le indiscrezioni saranno confermate, Microsoft potrebbe proporre una nuova generazione più solida sul piano della potenza, senza abbandonare il formato convertibile del Surface Pro e quello più tradizionale del Surface Laptop.

Cosa emerge su Surface Pro 12

Le tracce apparse online indicano almeno due possibili varianti di Surface Pro 12 con processori Intel Core Ultra 5 325 e Core Ultra 5 335. Si tratterebbe di chip Panther Lake a 8 core, con differenze contenute soprattutto nelle frequenze. Secondo le informazioni circolate, il convertibile potrebbe arrivare anche con configurazioni fino a 32 GB di memoria, un dato interessante per chi usa molte app insieme, lavora con documenti pesanti o vuole un dispositivo più longevo.

Il formato dovrebbe restare quello tipico della linea Surface Pro: tablet Windows sottile e leggero, utilizzabile con tastiera e penna, pensato per chi alterna scrittura, navigazione, videochiamate, app da ufficio e qualche lavoro creativo non troppo pesante. La vera domanda riguarda autonomia e gestione termica, perché su dispositivi così compatti non basta montare un chip più recente: serve anche mantenerlo efficiente senza compromettere comfort e durata della batteria.

Surface Laptop 8 potrebbe puntare più in alto

Le indiscrezioni più interessanti riguardano anche Surface Laptop 8, che sarebbe stato avvistato con processori Intel Core Ultra X7 368H e Core Ultra 7 366H. Il primo sarebbe il modello più interessante per la grafica integrata, grazie alla GPU Intel Arc B390, mentre il secondo dovrebbe offrire una configurazione meno spinta sul lato grafico. In entrambi i casi si parla di chip pensati per notebook sottili ma più capaci rispetto alle generazioni precedenti.

Un presunto benchmark del modello con Core Ultra X7 368H avrebbe mostrato risultati elevati sia in single-core sia in multi-core, insieme a 32 GB di memoria LPDDR5X. Sono numeri da prendere con cautela, perché i test preliminari non raccontano sempre l’esperienza finale. Restano però utili per capire la direzione: Microsoft potrebbe voler rendere Surface Laptop più competitivo non solo per produttività e studio, ma anche per attività più esigenti come editing leggero, multitasking intenso e app basate su AI.

Quando potrebbero arrivare i nuovi Surface

Secondo le indiscrezioni, il lancio dei nuovi Surface potrebbe avvenire tra maggio e la fine della primavera, con una prima ondata basata su processori Intel e possibili varianti Qualcomm in un secondo momento. Anche in questo caso non c’è ancora una data ufficiale, quindi è meglio parlare di finestra probabile e non di calendario confermato. Microsoft potrebbe scegliere un aggiornamento graduale, soprattutto se intende differenziare modelli consumer e business.

La notizia va quindi letta per quello che è: un segnale forte, ma non definitivo. I nuovi Surface con Panther Lake sembrano plausibili e coerenti con l’evoluzione della gamma, ma restano da chiarire prezzi, disponibilità in Italia, autonomia reale, display, porte e configurazioni finali. Per chi sta valutando l’acquisto di un Surface, può avere senso attendere ancora qualche settimana: se i rumor saranno confermati, la nuova generazione potrebbe portare un salto più interessante del solito.