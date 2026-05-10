Windows 11 sembra moderno, ma sotto vive ancora un pezzo degli anni ’90

Windows 11 può sembrare un sistema operativo moderno, ma una parte importante della sua base tecnica arriva ancora dagli anni di Windows 95.

Il riferimento è a Win32, l’insieme di interfacce e componenti che per decenni ha permesso ai programmi Windows di funzionare, aprire finestre, gestire comandi, dialogare con il sistema e mantenere compatibilità tra versioni diverse. Per molti utenti è un nome invisibile, ma dietro gesti quotidiani come avviare un’app desktop, usare strumenti tradizionali o interagire con vecchi programmi c’è ancora quella base nata negli anni Novanta.

La cosa può sorprendere, soprattutto guardando Windows 11 con menu ridisegnati, angoli arrotondati, integrazione cloud, Copilot e funzioni legate all’intelligenza artificiale. Eppure i sistemi operativi non vengono riscritti da zero a ogni generazione. Sono costruiti a strati, con parti nuove che si appoggiano a tecnologie precedenti. Nel caso di Windows, la compatibilità è sempre stata una delle promesse più importanti.

Perché Microsoft non ha eliminato Win32

Il motivo principale è semplice: milioni di programmi dipendono ancora da Win32. Software aziendali, applicazioni professionali, strumenti tecnici, utility storiche e programmi usati ogni giorno in uffici, scuole e studi professionali funzionano perché Windows continua a supportare quella base. Togliere tutto significherebbe rompere una quantità enorme di applicazioni, creando problemi a utenti, aziende e sviluppatori.

Microsoft ha provato più volte a spingere tecnologie più moderne, dalle app del Microsoft Store alle piattaforme introdotte con Windows 8 e successive evoluzioni. Il problema è che nessuna di queste ha sostituito davvero il mondo Win32. Gli sviluppatori hanno continuato a usarlo perché è stabile, conosciuto e capace di accedere a molte funzioni profonde del sistema. In pratica, il vecchio codice è rimasto utile perché il mondo Windows non si muove tutto insieme.

Vecchio non significa automaticamente insicuro

Il punto delicato è non confondere età e scarsa qualità. Un componente nato trent’anni fa può essere stato aggiornato, corretto e rafforzato nel tempo. Il problema non è la data di nascita, ma il modo in cui quel codice viene mantenuto. Win32 è vecchio, ma è anche una delle ragioni per cui Windows 11 può far girare programmi che su altri sistemi richiederebbero riscritture, emulatori o soluzioni alternative.

Naturalmente questa eredità ha un costo. Portarsi dietro decenni di compatibilità rende Windows più complesso da modificare, può rallentare alcune scelte di design e rende più difficile eliminare vecchie logiche. Ogni cambiamento deve tenere conto di una quantità enorme di software esistente. È il prezzo di un ecosistema enorme, dove la continuità conta quasi quanto la novità.