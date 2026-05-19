Windows 11 recupera una funzione amata di Windows 10: la barra torna più libera

Windows 11 sta finalmente recuperando una delle libertà più richieste dagli utenti: spostare la barra delle applicazioni dove si preferisce.

Non è ancora una novità disponibile per tutti, ma il ritorno della taskbar mobile segna un cambio di passo importante. Quando Windows 11 è arrivato, Microsoft ha scelto un’interfaccia più pulita e moderna, ma anche più rigida. Tra le rinunce più discusse c’era proprio la barra delle applicazioni, che in Windows 10 poteva essere spostata in alto, a sinistra o a destra, mentre nel nuovo sistema era rimasta bloccata in basso. Per molti utenti non era solo una questione estetica, ma un cambiamento nelle abitudini di lavoro.

Ora Microsoft sta testando il ritorno di queste opzioni nelle build Insider di Windows 11. Gli utenti coinvolti possono provare una barra più personalizzabile, con la possibilità di posizionarla su diversi lati dello schermo e adattare meglio il layout alle proprie preferenze. È un passo che avvicina Windows 11 ad alcune funzioni storiche di Windows 10, senza però cancellare il nuovo linguaggio grafico del sistema.

Perché la barra applicazioni era diventata un problema

La taskbar è uno degli elementi più usati di Windows. Serve per aprire app, passare da una finestra all’altra, controllare notifiche, area di sistema, orologio e applicazioni in esecuzione. Quando Microsoft l’ha ricostruita per Windows 11, ha perso alcune funzioni che negli anni erano diventate parte della memoria muscolare degli utenti più esperti.

Chi usa monitor verticali, schermi ultrawide o configurazioni multi-monitor spesso preferisce spostare la barra sul lato per guadagnare spazio verticale. Altri la tengono in alto per abitudine, soprattutto se arrivano da anni di utilizzo con Windows configurato in modo personale. Bloccarla in basso ha dato a molti la sensazione di un sistema più elegante, ma meno flessibile.

Start e taskbar diventano più personalizzabili

Il test non riguarda soltanto la posizione della barra. Microsoft sta lavorando anche a un menu Start più adattabile, con opzioni per ridurne o ampliarne la dimensione e per controllare meglio alcune sezioni. L’obiettivo sembra chiaro: restituire agli utenti più controllo sull’interfaccia, dopo anni di critiche verso alcune scelte troppo chiuse.

Secondo le informazioni emerse, la nuova taskbar può essere spostata sui bordi dello schermo e gestire l’allineamento delle icone in base alla posizione scelta. Non è un dettaglio secondario, perché una barra verticale o superiore deve comportarsi bene anche con menu, notifiche, finestre rapide e pulsanti di sistema. È proprio questa complessità che aveva rallentato il ritorno della funzione.

Quando arriverà per tutti

Per ora la novità resta nel programma Insider, quindi non bisogna aspettarsela subito su ogni PC con Windows 11. Microsoft deve ancora completare test, correzioni e integrazione con il resto dell’interfaccia. Se il feedback sarà positivo, il ritorno della taskbar mobile potrebbe arrivare in un aggiornamento stabile successivo, ma i tempi dipenderanno dal percorso di sviluppo.

Il segnale, però, è chiaro: Microsoft sta cercando di correggere alcune rigidità introdotte con Windows 11. Dopo anni in cui molti utenti hanno chiesto il ritorno delle opzioni di Windows 10, la barra delle applicazioni diventa il simbolo di una correzione più ampia.