Climatizzatore portatile Olimpia Splendid 8000 BTU: massimo comfort in super sconto

Scopri un’occasione che non capita tutti i giorni: il condizionatore portatile Olimpia Splendid Dolceclima Slim 8 WWB è ora in offerta a soli 219 euro invece di 269 euro. Se stai cercando una soluzione efficace per affrontare le giornate più calde senza svuotare il portafoglio, questa è la proposta che fa per te. Parliamo di un climatizzatore portatile che si distingue per il suo design ultra-sottile e le dimensioni compatte, pensato per chi desidera un prodotto che occupi poco spazio ma che garantisca prestazioni elevate.

Massima versatilità e praticità d’uso

Con i suoi 8.000 BTU/h di potenza e appena 21 kg di peso, puoi spostarlo facilmente dove serve, grazie alle ruote piroettanti che consentono movimenti a 360°. L’offerta è particolarmente vantaggiosa, considerando che stiamo parlando di un modello di classe energetica A, quindi consumi ridotti e risparmio assicurato sulla bolletta, senza rinunciare al comfort.

Un altro punto di forza che rende il Dolceclima Slim 8 WWB irresistibile è la sua tripla funzionalità: raffrescamento, deumidificazione e ventilazione. In pratica, un alleato per tutto l’anno, capace di adattarsi alle diverse esigenze stagionali.

Con soli 62 dB di rumorosità, potrai goderti un ambiente fresco senza fastidi, mentre le dimensioni contenute (29,3 x 29,5 x 70,5 cm) lo rendono perfetto anche per chi ha poco spazio a disposizione.

Non solo: il pratico pannello di controllo digitale rende la gestione delle modalità davvero intuitiva, permettendoti di scegliere tra le opzioni Auto, Auto-Restart e Sleep per personalizzare l’esperienza d’uso.

E se vuoi il massimo del comfort, la funzione “Follow Me” trasforma il telecomando in un termostato mobile: rileva la temperatura esattamente dove ti trovi, così avrai sempre il clima ideale intorno a te.

Il filtro antipolvere integrato contribuisce a mantenere l’aria più pulita, un dettaglio da non sottovalutare per chi tiene alla qualità dell’ambiente domestico. E per quanto riguarda l’installazione? Nessun problema: il kit per la finestra e il tubo di espulsione sono inclusi, così puoi montare tutto in pochi minuti, anche senza essere un esperto.

La scelta intelligente per il tuo benessere

Scegliere il Olimpia Splendid Dolceclima Slim 8 WWB significa puntare su un prodotto compatto, efficiente e dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Approfitta ora di questa offerta: un’occasione così vantaggiosa capita raramente e il risparmio è garantito. Non lasciare che il caldo prenda il sopravvento, scegli il Dolceclima Slim 8 WWB e trasforma subito il tuo modo di vivere l’estate!

