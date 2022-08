Come Acquistare Office 2019 al miglior prezzo

In questa guida forniremo tutti i dettagli per capire come acquistare Office 2019 legalmente e al miglior prezzo, quale versione scegliere, come attivare la licenza acquistata e quali sono i passaggi da seguire per installare Office sul proprio PC per cominciare a utilizzarlo.

Office 2019 è tra i software più utilizzati, soprattutto per via della grande richiesta delle sue funzionalità in ambito business. Purtroppo, però, è anche tra i più scaricati illegalmente, a causa del prezzo di vendita non accessibile alla maggior parte degli utenti.

Ciò accade perché non tutti sanno che è possibile acquistare Office 2019 in maniera legale e a un prezzo decisamente più basso, evitando quindi i classici keygen o crack scaricati dal web che non sono sicuri e che, il più delle volte, possono creare un accesso diretto ai vostri dati per gli hacker.

Dove acquistare Office 2019

Per evitare rischi derivanti dal download di software poco sicuri, consigliamo di rivolgersi esclusivamente a rivenditori affidabili di prodotti legali al 100%.

Il miglior sito che permette di acquistare Office 2019 autentiche è Mr Key Shop, store online che garantisce prezzi vantaggiosi e licenze genuine e senza scadenza. Non è un caso se Mr Key Shop vanta numerose recensioni positive su Trustpilot, a dimostrazione della massima qualità del servizio e dei prodotti offerti.

Il principale punto di forza di Mr Key Shop è il prezzo: spendendo meno di 100 € è infatti possibile acquistare Microsoft Office 2019 in maniera completamente legale e senza correre rischi. All’utente o all’amministratore basterà scegliere la versione migliore per il tipo di lavoro da svolgere per spendere fino al 70% in meno rispetto al prezzo ufficiale.

Ma Office 2019 non è l’unica opzione offerta dallo store: sono disponibili sia le versioni precedenti (Office 2016, Office 2013, Office 2010) sia il più recente Office 2021. Se si è alla ricerca di sistemi operativi da installare sul proprio PC, può essere utile sapere che sullo store è possibile acquistare Windows 11, Windows 10 e precedenti versioni del sistema operativo Microsoft (Windows 8.1, Windows 7). Se avete un sistema operativo poco recente e volete eseguire l’upgrade del PC vi suggeriamo di acquistare Windows 10 (in combinazione con Office 2019), il modo migliore per aggiornare a Windows 11 risparmiando sul costo della licenza.

E non è tutto, perché nel catalogo dei prodotti disponibili si possono trovare anche licenze per i migliori antivirus (Norton, BitDefender, McAfee e altri) e le migliori VPN per navigare in sicurezza (HMA, Avast SecureLine, NordVPN).

Oltre a garantire l’attivazione di una licenza digitale sicura dopo pochi secondi dal pagamento, Mr Key Shop mette a disposizione dei clienti un team di assistenza gratuita (in italiano e in inglese) preparato per risolvere rapidamente eventuali esigenze durante e dopo l’acquisto.

Acquistare una licenza digitale sullo store online di Mr Key Shop è anche una scelta eco-friendly: non spedendo prodotti tangibili ma virtuali, l’azienda non contribuisce alle emissioni di CO2 legate al trasporto e agli imballaggi dei software venduti.

Possiamo scaricare Office 2019 gratis?

Sebbene esistano alcune soluzioni per ottenere Office gratis, per sfruttare tutte le funzionalità del programma in maniera legale e sicura è necessario procedere con l’acquisto del programma.

Microsoft permette di provare gratis la versione online della suite, ma questa non corrisponde perfettamente a Office 2019. Inoltre, alla scadenza del periodo di prova sarà necessario sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale per poter continuare a utilizzare i programmi.

Per utilizzare gratis programmi come Office 2019, alcuni utenti si affidano a siti non ufficiali ottenendo delle versioni craccate e non sicure. Oltre a essere illegale (e quindi punibile), l’uso di software pirata rappresenta anche un rischio non indifferente per il proprio PC, esposto a virus e malware.

Di conseguenza, la soluzione più sicura, rapida ed efficace è acquistare una licenza per Office 2019, approfittando di un servizio serio e affidabile come quello offerto da Mr Key Shop. In questo modo si potrà acquistare Office risparmiando, ottenendo una licenza a vita senza dover sottoscrivere un abbonamento.

Quale versione di Office 2019 scegliere?

Il pacchetto Office 2019 è disponibile in varie versioni, pensate per soddisfare le diverse esigenze degli utenti che utilizzano il programma.

Prima di acquistare una licenza digitale da Mr Key Shop per il sistema in uso (oltre alla versione per Windows è infatti possibile acquistare Office 2019 per Mac), conviene informarsi anche sui programmi inclusi in ogni versione, scegliendo quella che più si adatta all’uso che si prevede di farne.

Ecco le versioni di Office 2019 disponibili e i relativi programmi inclusi:

Office 2019 Home & Student: Word 2019, Excel 2019, PowerPoint 2019, OneNote 2019.

Office 2019 Home & Business: Word 2019, Excel 2019, PowerPoint 2019, Outlook 2019.

Office 2019 Home & Business per Mac: Word 2019, Excel 2019, PowerPoint 2019, Outlook 2019.

Office 2019 Professional Plus: Word 2019, Excel 2019, PowerPoint 2019, Outlook 2019, Publisher 2019, OneNote 2019, Access 2019.

Qual è la differenza tra Office 2019 e Office 2021

Tra Office 2019 e Office 2021 le differenze sono davvero minime. Per una scelta saggia sarà necessario capire di quali funzionalità si ha effettivamente bisogno nell’uso quotidiano del software.

L’ultima versione della suite Microsoft è infatti pensata per sfruttare maggiormente Microsoft 365 e i servizi cloud (OneDrive e SharePoint), mentre Office 2019 è orientato più sulla produttività “vecchio stampo”, dove tutti i documenti passano prima dalla memoria interna del computer e poi eventualmente sul cloud.

Se si è in possesso di una versione precedente di Office (2016 o altre) è consigliabile acquistare Microsoft Office 2019, in modo da sfruttare una suite d’ufficio con un’interfaccia intuitiva, un ottimo supporto da parte di Microsoft e la certezza di sfruttare solo in minima parte le funzionalità cloud.

Se invece si ha necessità di utilizzare il cloud quotidianamente, per motivi personali o aziendali, acquistare Office 2021 può essere una buona idea.

Come acquistare Office 2019

Acquistare una licenza Office 2019 sul sito di Mr Key Shop è molto semplice: bastano pochi clic per avere il proprio product key pronto per l’uso.

Scelta la versione di Office che si desidera acquistare, sarà sufficiente indicare la quantità di licenze da acquistare, cliccare sul tasto Aggiungi al carrello e poi su Vai alla cassa per visualizzare un riepilogo dei prodotti presenti nel carrello.

Per concludere la procedura e acquistare Microsoft Office 2019 sarà necessario cliccare nuovamente su Vai alla cassa. In alternativa si può scegliere di proseguire tramite Amazon Pay o PayPal Checkout: nel caso in cui si abbia un account, questi due metodi di pagamento permettono di velocizzare la transazione.

Scegliendo il metodo di pagamento “tradizionale” si accederà alla schermata di pagamento in cui inserire le credenziali dell’account Mr Key Shop (la cui creazione è fondamentale per indicare l’indirizzo email al quale inviare le licenze), confermare l’indirizzo email e scegliere uno dei metodi di pagamento sicuri e criptati.

Per pagare su Mr Key Shop è possibile utilizzare carte di credito, carte di debito (anche prepagate, PostePay inclusa) e PayPal, tra gli altri.

Non appena la transazione verrà confermata si riceverà una email con il riepilogo dell’ordine e la chiave di licenza per Office 2019 (Product Key), pronta per essere attivata.

Come installare e attivare Office 2019

Ottenuta la chiave di licenza per Office 2019, basterà aprire il sito dedicato all’attivazione delle licenze Office e cliccare su Accedi, utilizzando le credenziali di un account Microsoft già esistente (o creandone uno nuovo). A questo punto sarà necessario inserire il codice Product Key inviato da Mr Key Shop e, nella schermata finale, avviare il download della copia di Office acquistata tramite i link forniti.

In base al tipo di licenza acquistata verrà scaricato un file compatibile con Windows o Mac: in entrambi i casi è possibile installare Office 2019 facendo doppio clic sul file e seguendo le istruzioni che appaiono sullo schermo fino al termine del processo.

Al primo avvio di un’app Office 2019 bisognerà inserire le credenziali di accesso usate in fase di download; fatto questo, si potranno utilizzare subito i programmi della suite, senza limiti di tempo.

Questa procedura è di gran lunga più sicura e conveniente rispetto ai keygen e agli attivatori illegali: la licenza di Office 2019 fornita da Mr Key Shop verrà associata al proprio account e potrà essere scaricata su qualsiasi computer sul quale si ha necessità di usare Word, Excel, PowerPoint o altri programmi inclusi nella suite.

Acquistare una licenza digitale Office 2019 è legale?

La risposta è sì: tutte le licenze Office 2019 disponibili sullo store di Mr Key Shop sono assolutamente legali. Queste possono essere associate a qualsiasi account Microsoft (nella fase di attivazione della licenza) e permettono di accedere al link ufficiali Microsoft necessari per scaricare la suite.

Sfruttando le licenze Mr Key Shop è possibile attivare la propria copia di Office 2019 senza correre alcun rischio, evitando quindi programmi pirata e beneficiando di una licenza perpetua (valida a vita) utilizzabile in qualsiasi momento.

Conclusioni

Chi cerca una suite non necessariamente legata ai servizi cloud può puntare ancora su Office 2019 e ottenere un pacchetto in grado di funzionare alla grande anche dopo anni dall’acquisto della licenza (che, ricordiamo, resta attiva per sempre, senza nessun abbonamento).

Mr Key Shop è un rivenditore di licenze sicure e legali al 100%, che consente di ottenere Microsoft Office 2019 in pochissimi secondi senza la necessità di abbonarsi al servizio.

Tale soluzione permette di fare a meno di programmi craccati e che possono mettere in serio pericolo il proprio PC, abbattendo allo stesso tempo i costi previsti per la licenza ufficiale.

Domande Frequenti su Come Acquistare Office 2019 Perché preferire Mr Key Shop al Microsoft Store per le licenze Office? Mr Key Shop offre una garanzia soddisfatti o rimborsati su qualsiasi licenza di Office 2019 acquistata, oltre a un servizio di assistenza specializzata e gratuita (in italiano e in inglese), pronta a risolvere qualsiasi disguido durante e dopo l’acquisto. I prezzi convenienti e le licenze genuine e garantite rendono Mr Key Shop la scelta naturale per chi vuole acquistare una o più licenze di Office 2019, senza dover ricorrere a crack, keygen o attivatori pieni di virus. Conviene acquistare Office 2019 o 2021? La scelta è dettata solo dalle nostre esigenze in termini di lavoro in cloud e lavoro su documenti offline. Se non si ha una reale necessità di utilizzare continuamente il cloud conviene ancora acquistare Office 2019, dove le componenti legate a Microsoft 365 sono meno invasive rispetto alla versione Office 2021 (più orientata al lavoro via cloud). La licenza di Office 2019 di Mr Key Shop è sicura? La licenza di Office 2019 venduta da Mr Key Shop è genuina al 100%, garantita e perpetua: non si avrà nessuna spiacevole sorpresa durante la fase di attivazione e installazione della licenza e, in caso di acquisto errato, ci si può sempre rivolgere all’assistenza per ottenere supporto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.