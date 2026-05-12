Spotify guarda tutta la tua storia musicale: arriva il riepilogo che va oltre Wrapped

Spotify sta lanciando un nuovo riepilogo personale che non guarda solo all’ultimo anno, ma a tutta la storia musicale dell’utente sulla piattaforma.

La funzione si chiama Party of the Year(s) e arriva in occasione dei 20 anni di Spotify. L’idea è semplice ma molto efficace: trasformare l’intera cronologia di ascolto in un racconto personale, andando oltre il classico Wrapped di fine anno. Non si parla quindi solo dei brani più ascoltati negli ultimi mesi, ma di un archivio più ampio che può mostrare gusti, abitudini e cambiamenti accumulati nel tempo.

Per molti utenti sarà quasi un piccolo viaggio nella propria memoria digitale. Spotify può mostrare il primo giorno di utilizzo del servizio, il primo brano ascoltato, il numero totale di canzoni uniche riprodotte e l’artista più ascoltato di sempre. Sono dati leggeri, ma raccontano bene il modo in cui la musica accompagna periodi diversi della vita, tra vecchie playlist, nuove scoperte e ascolti ripetuti per anni.

Come funziona il nuovo riepilogo

Party of the Year(s) è disponibile dall’app mobile e può essere trovato cercando Spotify 20 o il nome della funzione direttamente nella ricerca. Il rollout è già partito in 144 mercati e in 16 lingue, quindi la disponibilità può arrivare in modo graduale a seconda dell’account e del Paese. Come accade spesso con Spotify, l’esperienza è pensata per essere visuale, rapida e facile da condividere.

Oltre alle statistiche, Spotify genera anche una playlist con i 120 brani più ascoltati di sempre, mostrando i conteggi di riproduzione per ogni traccia. È probabilmente la parte più interessante per chi usa il servizio da molti anni, perché permette di riascoltare non solo i successi recenti, ma anche canzoni che magari erano legate a un periodo preciso e poi sono finite nel dimenticatoio.

Perché può piacere più di Wrapped

Wrapped resta uno degli appuntamenti social più forti di Spotify, ma Party of the Year(s) ha un taglio diverso. Invece di fotografare una sola stagione, prova a ricostruire una identità musicale più lunga e personale. Chi ha aperto l’account molti anni fa potrebbe scoprire artisti o brani che non ascolta più, ma che hanno avuto un peso enorme nella propria cronologia.

La funzione dice anche molto su come Spotify usa i dati di ascolto. Da un lato offre un’esperienza divertente e condivisibile, dall’altro ricorda quanto le piattaforme musicali conoscano bene abitudini e preferenze degli utenti. Per il pubblico, però, il valore immediato resta quello più semplice: ritrovare la propria storia sonora e capire quanto sia cambiato, o magari quanto sia rimasto stabile, il proprio rapporto con la musica.