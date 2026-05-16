I segreti di Chrome: queste 5 app "nascoste" cambieranno il tuo modo di lavorare

Per anni il Chromebook è stato considerato un computer limitato, quasi un terminale per navigare online, ma nel 2026 la situazione è cambiata molto più di quanto tanti utenti abbiano capito davvero.

Chi compra oggi un Chromebook recente, soprattutto uno della linea Chromebook Plus, si ritrova davanti un sistema molto diverso rispetto a quello essenziale di qualche anno fa. ChromeOS ha iniziato a integrare strumenti che fino a poco tempo fa richiedevano programmi esterni, download complicati o addirittura un PC Windows. E la cosa curiosa è che molte persone continuano a usare questi dispositivi soltanto per aprire Chrome, Gmail e YouTube.

In realtà ci sono applicazioni già presenti nel sistema che possono cambiare completamente il modo di lavorare, studiare o semplicemente gestire attività quotidiane. Alcune sfruttano anche l’intelligenza artificiale integrata da Google, soprattutto nei modelli più recenti.

Una delle applicazioni più sottovalutate è sicuramente Recorder. A prima vista sembra un semplice registratore vocale, ma in pratica fa molto di più. Oltre a salvare l’audio, riesce a trascrivere automaticamente il parlato e a distinguere anche le diverse voci durante una conversazione.

Per chi segue lezioni universitarie, riunioni online o interviste, cambia parecchio. Non serve più prendere appunti in modo ossessivo mentre qualcuno parla. Il Chromebook crea direttamente il testo della registrazione e, nei modelli compatibili, può persino generare riassunti automatici tramite AI.

È uno di quei casi in cui il Chromebook smette di sembrare un computer “economico” e inizia ad avvicinarsi a strumenti professionali molto più costosi.

Lo strumento nascosto che salva tutorial e video-guide

C’è poi Screencast, che molti utenti ignorano completamente pur avendolo installato da sempre. Permette di registrare lo schermo, aggiungere annotazioni mentre si parla e condividere il risultato tramite link.

Di fatto è una funzione pensata per chi lavora da remoto, insegna, crea tutorial o deve spiegare qualcosa velocemente senza scrivere mail infinite. Anche qui entra in gioco la trascrizione automatica della voce, utile soprattutto quando bisogna recuperare un punto preciso di una registrazione lunga.

Ed è proprio questo uno degli aspetti più interessanti di ChromeOS nel 2026: molte operazioni che prima richiedevano software pesanti oggi vengono fatte direttamente dal sistema.

Tra le sorprese c’è anche Text, un editor apparentemente banale che però lavora offline e supporta diversi linguaggi di programmazione. Sembra poco, ma chi usa spesso un Chromebook in viaggio o in ambienti con connessioni instabili capisce subito il vantaggio.

Non avere decine di schede aperte nel browser aiuta anche a mantenere il dispositivo veloce. Ed è proprio qui che il Chromebook continua a distinguersi: semplicità, rapidità e consumi ridotti.

Molti utenti cercano applicazioni esterne senza sapere che il sistema offre già strumenti sufficienti per scrivere codice, prendere appunti rapidi o modificare testi senza distrazioni.

La funzione che cambia davvero il modo di usare la tastiera

Un’altra applicazione poco conosciuta è Key Shortcuts. Non si limita a mostrare le scorciatoie da tastiera: permette anche di modificarle.

Può sembrare una funzione secondaria, ma chi lavora molte ore davanti al computer sa quanto incidano le scorciatoie sulla velocità quotidiana. Cambiare una combinazione di tasti, adattarla alle proprie abitudini o renderla più intuitiva fa risparmiare tempo continuamente.

E molti arrivano da Windows senza sapere che ChromeOS consente ormai una personalizzazione molto più ampia rispetto al passato.

Il Chromebook ora modifica PDF, immagini e video senza software esterni

La trasformazione più evidente però riguarda Gallery. Non è più soltanto un visualizzatore di immagini. Oggi consente di modificare PDF, firmare documenti, annotare file, ritagliare foto e fare piccole correzioni grafiche direttamente dal sistema.

Per tantissimi utenti questo elimina completamente la necessità di scaricare programmi esterni.

Ed è probabilmente qui che si vede il cambio di filosofia di Google: il Chromebook non viene più pensato come un dispositivo “ridotto”, ma come un computer essenziale che prova a fare quasi tutto senza complicare l’esperienza.

Nel frattempo ChromeOS continua a espandersi anche con app Android, strumenti AI e servizi cloud sempre più integrati. E la sensazione è che molte persone stiano ancora usando il Chromebook come se fosse fermo al 2019, mentre nel frattempo il sistema è diventato qualcosa di molto diverso.