App IO, così puoi controllare la scadenza e pagare: tutte le info sul bollo

L’app IO è la piattaforma digitale della Pubblica Amministrazione italiana che permette di gestire in maniera semplice e completamente digitale molte pratiche, tra cui il pagamento del bollo auto.

Disponibile gratuitamente per Android e iOS, l’app integra il sistema PagoPA, consentendo di effettuare transazioni sicure con carta o conto corrente direttamente dal proprio smartphone, evitando code e spostamenti agli sportelli.

Tuttavia, è importante ricordare che il servizio è attivo solo nelle Regioni e Province Autonome convenzionate con l’ACI (Automobile Club d’Italia) per la gestione delle tasse automobilistiche. Prima di procedere, conviene verificare sul sito ufficiale dell’ACI se la propria regione rientra tra quelle abilitate. In tal caso, sarà possibile ricevere promemoria e saldare il bollo anche in caso di ritardi o pagamenti arretrati.

Attivare e utilizzare il servizio bollo auto su App IO

Per cominciare, occorre attivare il servizio all’interno dell’app IO. I passaggi principali sono:

Aprire l’app e accedere con le proprie credenziali. Selezionare la scheda Servizi e cercare “ACI”. Toccare Bollo Auto e scorrere fino in fondo alla schermata, attivando gli interruttori accanto a Contattarti in app, Inviarti notifiche push e Ricevere conferme di lettura.

Una volta abilitato il servizio, l’app invierà notifiche diverse settimane prima della scadenza del bollo.

Per pagare, basta aprire la notifica (disponibile anche nella sezione Messaggi dell’app), toccare il pulsante Paga e seguire la procedura guidata. La schermata di pagamento mostrerà:

i dettagli dell’ente creditore (ACI);

l’oggetto del pagamento, con dati del veicolo e codice fiscale;

l’importo dovuto, il codice avviso e il codice fiscale dell’ente.

Dopo aver verificato queste informazioni, basta selezionare Vai al pagamento, scegliere il metodo preferito e completare la transazione seguendo le istruzioni sullo schermo.

Pagare bollo arretrato e notifiche di irregolarità

Uno dei vantaggi meno noti dell’app IO è la gestione dei pagamenti arretrati. Se il bollo non è stato pagato entro la scadenza, l’app invia una notifica specifica che segnala l’irregolarità e consente di regolarizzare la posizione pagando sanzioni e interessi ridotti. Questo permette di evitare atti di accertamento o ingiunzioni di pagamento, che comportano costi maggiori. In pratica, l’app IO non solo ricorda le scadenze, ma offre anche un’opportunità concreta per mettersi in regola in modo rapido e conveniente.