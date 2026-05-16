Facebook cambia volto su Android: torna la barra in basso

Meta sta portando su diversi smartphone Android una modifica all’app di Facebook: la barra delle funzioni scende nella parte bassa dello schermo.

Una scelta pensata per rendere la navigazione più comoda, soprattutto sui telefoni grandi, e per avvicinare l’esperienza a quella già nota su iPhone. La novità, segnalata nelle ultime ore da vari utenti e ripresa da TuttoAndroid, riguarda la barra inferiore di Facebook per Android e sembra arrivare a scaglioni, probabilmente con un’attivazione gestita da remoto.

Facebook per Android cambia faccia: la barra finisce in basso

La modifica si vede subito. Le icone principali — Home, Reels, Amici, Gruppi, Notifiche e Profilo — non sono più in alto, ma raccolte in una barra in basso, più vicina al pollice. Sembra un dettaglio, ma su schermi da 6,5 o 6,8 pollici può fare la differenza. Secondo le segnalazioni circolate nella serata di venerdì, la nuova disposizione è comparsa su diversi dispositivi Android senza un aggiornamento evidente dal Play Store.

Questo fa pensare a un rilascio gestito direttamente da Meta, come accade spesso per i cambi grafici e le prove sull’interfaccia. “Me la sono trovata aprendo l’app dopo cena, poi scorrendo il feed è sparita”, ha scritto un utente in un commento ripreso nelle discussioni online. Un comportamento che torna con quanto visto finora: la barra delle funzioni tende infatti a nascondersi durante lo scorrimento, lasciando più spazio ai contenuti del feed.

Il cambiamento ricorda da vicino Facebook per iOS, dove la navigazione in basso è presente da tempo. L’idea sembra quella di rendere più simili le due versioni dell’app, Android e iPhone. Non è però la prima prova di questo tipo: negli anni scorsi la barra inferiore era già comparsa su alcuni account Android, per poi sparire o lasciare il posto ad altre soluzioni. Chi usa spesso l’app lo sa: l’interfaccia cambia, a volte senza alcun avviso.

Meta procede a piccoli passi: non tutti la vedranno subito

Al momento non ci sono indicazioni ufficiali da parte di Meta su tempi, Paesi coinvolti o versioni minime dell’app interessate dalla nuova grafica. Dalle prime verifiche, la comparsa della barra in basso su Facebook non sembra legata a una precisa versione dell’app Android. Anche con l’ultima release installata, alcuni utenti potrebbero non vedere ancora nulla; altri, invece, potrebbero riceverla e perderla dopo aver chiuso e riaperto l’app.

È un meccanismo ormai comune sulle piattaforme social: le aziende attivano le novità per gruppi di utenti, osservano tempi di permanenza, tocchi sulle sezioni e reazioni, poi decidono se allargare il test o fare marcia indietro. Nel caso di Facebook, c’è anche un tema molto pratico: gli smartphone Android hanno schermi sempre più grandi e arrivare alle icone in alto può essere scomodo, soprattutto con una sola mano. La navigazione inferiore risolve almeno in parte il problema. Per controllare se la nuova grafica è disponibile, l’unica cosa da fare è verificare di avere installata l’ultima versione di Facebook per Android dal Google Play Store.

Non garantisce l’attivazione immediata, ma evita di restare indietro rispetto agli ultimi rilasci. Poi contano l’account, il dispositivo, forse anche l’area geografica. Meta, per ora, non lo ha chiarito. La novità, se arriverà davvero su larga scala, non cambia le funzioni dell’app. Cambia però un gesto quotidiano per milioni di persone: aprire Facebook, passare alle notifiche, controllare i gruppi, tornare al feed. Piccole abitudini. E proprio per questo, quando l’interfaccia si sposta, gli utenti se ne accorgono subito.