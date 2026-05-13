WhatsApp ora promette chat più private con Meta AI: il dettaglio che conta

WhatsApp sta lanciando le chat in incognito con Meta AI, una modalità pensata per fare domande all’assistente senza lasciare conversazioni salvate.

La novità riguarda un punto delicato: parlare con un chatbot dentro un’app che molte persone usano ogni giorno per famiglia, lavoro e questioni personali. Con Incognito Chat, Meta vuole offrire un modo più riservato per usare Meta AI, evitando che domande e risposte restino disponibili dopo la sessione.

Il sistema si basa su Private Processing, la tecnologia con cui WhatsApp prova a far lavorare l’intelligenza artificiale nel cloud senza rendere leggibili i contenuti a Meta o WhatsApp. In pratica, l’utente può chiedere aiuto all’assistente su un tema personale, pratico o sensibile, sapendo che quella conversazione non dovrebbe essere conservata né usata come una normale chat AI.

Non riguarda le chat tra persone

È importante non confondere questa funzione con le conversazioni normali su WhatsApp. I messaggi tra utenti restano protetti dalla crittografia end-to-end, mentre le chat in incognito servono per parlare con l’assistente AI. Il problema nasce proprio qui: quando una persona chiede qualcosa a un chatbot, spesso condivide dettagli che non direbbe in una ricerca tradizionale.

Per questo la modalità può avere senso in casi concreti: un dubbio su una spesa, una domanda personale, una bozza di messaggio o un’informazione da chiarire senza creare memoria nella chat. Meta limita però la funzione al testo, quindi gli upload di immagini restano fuori da questa protezione specifica.

Privacy più chiara, ma attenzione ai limiti

La promessa è forte, ma va letta con prudenza. Private Processing è pensato per impedire l’accesso ai contenuti, ma resta una tecnologia cloud e non un’elaborazione completamente locale sul telefono. Per gli utenti comuni il vantaggio è avere una modalità più semplice da capire: aprire una chat in incognito con Meta AI, fare una domanda e chiudere la sessione senza lasciare cronologia.

La novità arriva mentre l’uso dei chatbot dentro le app di messaggistica cresce e diventa più normale. In Italia il tema è ancora più sensibile, perché WhatsApp è centrale nella comunicazione quotidiana e Meta AI è già disponibile per molti utenti. La differenza, ora, sarà capire se le chat in incognito riusciranno davvero a rendere l’AI più accettabile anche per chi finora l’ha evitata per motivi di privacy e controllo dei dati.