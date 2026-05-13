Instagram mostra ai genitori cosa interessa ai figli: il controllo arriva sull’algoritmo

Instagram sta introducendo nuovi controlli per gli account adolescenti, permettendo ai genitori di vedere quali interessi influenzano il feed dei figli.

La novità riguarda i Teen Accounts, cioè gli account con impostazioni più protettive pensate per gli utenti minorenni. Meta non darà ai genitori accesso completo ai contenuti guardati, ai messaggi o alle singole interazioni, ma mostrerà i temi generali che contribuiscono a modellare l’esperienza su Instagram, come sport, moda, musica o altri argomenti ricorrenti.

Il punto è importante perché il feed di Instagram non dipende solo da chi si segue, ma anche dai segnali raccolti dall’algoritmo: post guardati, contenuti salvati, video rivisti, interessi selezionati e reazioni nel tempo. Sapere quali categorie di contenuti stanno orientando l’esperienza di un adolescente può aiutare i genitori a capire meglio cosa vede il figlio, senza trasformare il controllo in una lettura completa della sua vita digitale.

Il controllo entra negli interessi del feed

Meta prevede anche notifiche quando un adolescente aggiunge un nuovo interesse al proprio algoritmo. È un passaggio delicato, perché Instagram permette già di indicare cosa si vuole vedere di più o di meno, ma negli account teen questi interessi restano limitati da regole più restrittive. L’obiettivo è evitare che il sistema spinga troppo facilmente verso contenuti inadatti o verso temi non coerenti con le protezioni previste per i minori.

Per le famiglie, questo può diventare uno strumento utile soprattutto quando il feed cambia direzione senza che sia chiaro il motivo. Un genitore potrebbe vedere che l’algoritmo sta dando peso a determinati argomenti e usare quel dato per aprire una conversazione, invece di limitarsi a vietare o controllare. Il valore sta nella trasparenza dell’algoritmo, non nella sorveglianza continua.

Un Family Center più centrale

Meta sta anche riunendo i controlli parentali di Instagram, Facebook, Messenger e Meta Horizon nel Family Center, così da rendere più semplice la gestione della supervisione. Per molti genitori è un passaggio pratico, perché gli adolescenti non usano una sola app e spesso passano da social, chat e ambienti digitali diversi dentro lo stesso ecosistema Meta.

Un pannello più ordinato può aiutare a controllare tempi di utilizzo, richieste di supervisione e impostazioni principali senza inseguire menu diversi. Resta però un equilibrio da trovare: questi strumenti possono essere utili se accompagnano il dialogo, ma rischiano di diventare poco efficaci se usati solo come blocco o controllo a distanza. La parte più importante sarà capire se i nuovi dati sugli interessi del feed saranno abbastanza chiari da aiutare davvero genitori e figli a gestire meglio il rapporto con Instagram.