A Vienna, dove si tiene la 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest con la finale sabato 16 maggio, le quote dei bookmaker sono piuttosto nette.

La Finlandia guida con il 37,2% di probabilità di vittoria, seguita da Grecia al 12,4% e Danimarca al 9,9%. Ho sottoposto la domanda a un sistema di intelligenza artificiale, fornendo i dati sulle performance nelle semifinali, il profilo storico dei vincitori e le dinamiche tradizionali tra giurie e televoto. La risposta ha indicato la Grecia come candidata più solida. Non come favorita assoluta, ma come quella con il profilo più adatto a sorprendere.

Il ragionamento dell’AI ruota intorno a un’asimmetria strutturale: la Finlandia domina le quote perché ha costruito un’identità visiva e sonora immediatamente riconoscibile. Linda Lampenius è una violinista classica di fama internazionale, Pete Parkkonen uno dei principali nomi del pop e soul finlandese. La loro canzone “Liekinheitin” — che in finlandese significa “lanciafiamme” — è un brano pop-rock con il violino in primo piano, attualmente in cima alle classifiche finlandesi. Il problema, secondo l’AI, è proprio questo: una proposta forte e riconoscibile tende a polarizzare, e Eurovision premia spesso ciò che disorienta nel modo giusto.

Chi vincerà secondo l’Ai l’Eurovisione 2026

La Grecia ha esattamente quella struttura. “Ferto” è un brano electro-pop che unisce musica tradizionale greca, lira e suoni techno moderni. Il suo autore e interprete, Akylas, è stato il primo artista a essere annunciato qualificato per la finale dalla prima semifinale. Quello che la maggior parte del pubblico legge come un brano dance spensierato è in realtà una riflessione sul consumismo e sulle privazioni della generazione cresciuta durante la crisi finanziaria greca — un dettaglio che l’artista ammette esplicitamente, consapevole che pochi lo coglierebbero al primo ascolto.

Questo doppio livello è esattamente il tipo di elemento che i sistemi predittivi tendono a valorizzare: un’identità musicale accessibile in superficie, ma con uno strato narrativo che funziona come leva con le giurie nazionali, spesso più attente ai contenuti.

Il punto contro-intuitivo che emerge dall’analisi è che la Finlandia rischia il proprio stesso peso. Le aspettative altissime, costruite settimane prima della finale, possono trasformarsi in delusione nel momento in cui il televoto segue logiche emotive diverse. Eurovision ha una storia precisa in questo senso: il favorito assoluto vince meno spesso di quanto si pensi. Negli ultimi dieci anni, il paese in testa alle quote alla vigilia della finale ha vinto soltanto in una minoranza di casi.

Un dato laterale, non direttamente rilevante alla questione della vittoria: nelle città australiane con grandi comunità greche, in particolare Melbourne, “Ferto” ha ottenuto risultati molto forti nelle votazioni fan pre-contest. La diaspora greca è distribuita globalmente e vota in modo coordinato — un fattore che storicamente ha inciso sul televoto in misura superiore a quanto i modelli standard considerino.

La finale si svolge alla Wiener Stadthalle con 25 paesi in gara. L’AI non garantisce nulla. Le garantisce ancora meno il fatto che l’anno scorso, a Basilea, il sistema aveva indicato l’Austria come candidata più solida delle quote — e l’Austria aveva vinto.