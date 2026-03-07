Come clonarsi con ChatGpt: i 7 prompt che creeranno un altro te in meno di un'ora

L'(IA) sta trasformando il modo in cui facciamo business online, permettendo a molti di gestire attività in modo autonomo e efficiente.

Immagina di avere un clone digitale che lavora per te 24 ore su 24, 7 giorni su 7, creando contenuti, vendendo prodotti e facendo crescere il tuo business mentre dormi. Questa è la promessa che si sta materializzando grazie a ChatGPT, l’IA sviluppata da OpenAI, che consente di creare un clone digitale capace di gestire numerosi aspetti del tuo business in modo automatico.

Mi sono clonati con ChatGPT in un’ora. Ora il mio gemello AI lavora incessantemente, creando, vendendo e facendo crescere il mio business mentre dormo. Il processo, che potrebbe sembrare complesso, si basa su sette prompt mirati che insegnano a ChatGPT a replicare le mie attività quotidiane, mantenendo tutto coerente con il mio stile personale e professionale. Ecco come costruire il tuo clone AI da zero.

Prima di partire: l’importanza di un piano dettagliato

Prima di iniziare, è fondamentale assicurarsi di avere un piano da seguire. Ho impiegato quattro anni per crearne uno dettagliato per chi parte da zero, e sarò felice di spiegarti come farlo. Includo:

Ho costruito asset digitali che mi pagano per tutta la vita.

Oppure sei rimasto a scorrere mentre gli altri agivano.

Per costruire un clone AI da zero, ci sono sette prompt fondamentali che puoi usare. Ecco una panoramica:

Costruttore di Identità: “Analizza il mio stile di scrittura, il tono e il mindset da questo testo: [incolla esempio]. Crea un profilo di personalità dettagliato per il mio clone AI.” Allenatore di Comunicazione: “Addestra il mio clone AI a rispondere come me, con lo stesso tono, vocabolario e la stessa intelligenza emotiva. Includi esempi per diversi scenari.” Creatore di Contenuti: “Fai creare al mio clone AI contenuti quotidiani (tweet, caroselli, caption) usando la mia personalità e la mia nicchia. Mantieni tutto coerente con il brand.” Venditore di Offerte: “Addestra il mio clone AI a scrivere DM e risposte persuasive che trasformino follower curiosi in clienti paganti, senza risultare forzatamente commerciale.” Motore Decisionale: “Costruisci un framework affinché il mio clone AI possa prendere decisioni di business intelligenti basate sui miei valori, sugli obiettivi del mio pubblico e sui target di guadagno.” Gestore Clienti: “Fai in modo che il mio clone AI gestisca messaggi dei clienti, aggiornamenti e feedback, usando esattamente il mio tono e il mio livello di professionalità.” Operatore Quotidiano: “Progetta un sistema per il mio clone AI che pianifichi, pubblichi e analizzi automaticamente le performance dei contenuti ogni giorno.”

Un’opportunità per rivoluzionare il business

Questa guida mostra come un semplice clone basato su IA possa rivoluzionare il nostro approccio al lavoro quotidiano, portando a una gestione più automatizzata e strutturata di tutto ciò che riguarda il business digitale. Grazie all’adozione di questi 7 prompt strategici, è possibile delegare la gestione dei contenuti, il marketing e l’interazione con i clienti a un clone AI che lavora costantemente per te, mentre tu puoi concentrarti su altre aree del tuo business.

Se anche tu vuoi creare il tuo clone e farlo lavorare per te, segui i passaggi descritti in questa guida e vedrai come la tua attività potrà crescere senza sforzo, sfruttando la potenza dell’intelligenza artificiale.