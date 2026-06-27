Conviene acquistare un Samsung o un iPhone? Ecco quale dura veramente di più

Non si tratta solo di prestazioni iniziali, ma di capire quale dispositivo riesce a mantenersi affidabile, fluido e aggiornato dopo anni di utilizzo quotidiano.

Nel 2026 il confronto tra Samsung e Apple è molto più equilibrato rispetto al passato, ma alcune differenze chiave restano ancora evidenti.

Aggiornamenti software: Samsung ha colmato il divario

Uno dei principali punti di svolta riguarda il supporto software. Per anni Apple ha garantito un vantaggio netto, offrendo aggiornamenti per molti anni consecutivi sui propri dispositivi.

Oggi però anche i modelli top di gamma Samsung hanno raggiunto standard molto simili, con supporti prolungati fino a diversi anni per sicurezza e sistema operativo. Questo ha ridotto in modo significativo la distanza tra i due ecosistemi.

Resta però una differenza strutturale: Apple controlla direttamente hardware e software, garantendo un rilascio degli aggiornamenti più uniforme e simultaneo su tutti i dispositivi compatibili. Samsung, invece, dipende dalla personalizzazione del sistema Android, con tempi di distribuzione spesso più lunghi.

Prestazioni nel tempo: Apple mantiene un vantaggio

Sul fronte della longevità prestazionale, Apple continua a mostrare una maggiore stabilità nel lungo periodo. I suoi processori mantengono buone performance anche dopo diversi anni, permettendo agli iPhone di rimanere fluidi più a lungo.

Alcuni modelli non recentissimi continuano a essere utilizzabili senza particolari rallentamenti, mentre diversi smartphone Android di fascia media tendono a perdere reattività più rapidamente con il passare del tempo.

Un aspetto sempre più rilevante è quello legato alle nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Anche quando un dispositivo continua a ricevere aggiornamenti ufficiali, non è detto che possa supportare tutte le novità più avanzate.

Molte funzioni richiedono infatti hardware più recente e chip più potenti, creando una nuova forma di “obsolescenza funzionale” che riguarda entrambi i marchi.

Batteria e assistenza: i veri fattori decisivi

Nella pratica quotidiana, la durata di uno smartphone dipende spesso più dalla batteria che dal software. Dopo alcuni anni, la capacità energetica diminuisce e l’autonomia si riduce sensibilmente.

Sia Apple sia Samsung offrono servizi di sostituzione della batteria, ma la rete di assistenza Apple risulta generalmente più capillare e veloce in molte aree geografiche, soprattutto per interventi rapidi.

Un altro elemento importante riguarda la rivendibilità. Gli iPhone tendono a mantenere un valore più alto nel mercato dell’usato rispetto agli smartphone Android, anche se Samsung ha migliorato molto questo aspetto negli ultimi anni.

Questo significa che, al momento del cambio dispositivo, un iPhone può garantire un ritorno economico maggiore.

Nel 2026 la differenza tra Samsung e iPhone in termini di durata non è più così ampia come in passato. I top di gamma Samsung hanno raggiunto livelli molto elevati, soprattutto negli aggiornamenti software.

Tuttavia, considerando prestazioni nel tempo, valore residuo e integrazione tra hardware e software, gli iPhone conservano ancora un leggero vantaggio complessivo.

La scelta finale dipende quindi dall’uso: Samsung offre oggi un equilibrio molto competitivo, mentre Apple resta ancora il punto di riferimento per chi cerca la massima longevità possibile.