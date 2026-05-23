Corsair porta la DRAM cinese CXMT nel mercato consumer: cosa cambia per la DDR5 durante la carenza globale

Corsair porta la DRAM cinese CXMT dentro un prodotto consumer di largo consumo.

Il caso riguarda un kit Vengeance DDR5 avvistato in Cina il 22 maggio 2026 e arriva in un momento delicato: la carenza globale di RAM sta spingendo i produttori a cercare fornitori diversi per i moduli destinati a PC desktop, gaming e assemblati domestici.

Corsair Vengeance DDR5 cinese: specifiche, XMP/EXPO e tracce dell’origine CXMT

La segnalazione è partita da alcune immagini pubblicate su X dall’utente @wxnod, poi riprese da Tom’s Hardware. Nelle foto si vede un modulo Corsair Vengeance DDR5 da 16 GB con sigla CMK5X16G3E60C36A2-CN. Quel suffisso, “CN”, rimanda a una versione pensata per il mercato cinese. Sull’etichetta ci sono i dati principali: DDR5-6000, latenza CL36, timing 36-40-40-96 e tensione di 1,35 V. Non è un kit estremo, ma una configurazione ormai molto diffusa nei PC gaming di fascia media e alta, soprattutto sulle piattaforme Intel e AMD più recenti.

Il modulo risulta certificato sia per Intel XMP sia per AMD EXPO: in pratica lavora oltre le frequenze JEDEC standard e viene venduto da Corsair come memoria pronta per profili prestazionali già impostati. Il dettaglio più interessante arriva però dalle schermate di CPU-Z circolate online: il produttore dei chip DRAM risulta ChangXing Memory Technologies, cioè CXMT, e non uno dei nomi storici usati dal marchio, come Micron, Samsung o SK Hynix. Sull’etichetta compaiono anche i marchi CE e UKCA, legati alla vendita in Europa e nel Regno Unito, anche se per ora il kit viene indicato come esclusivo per la Cina.

Corsair cerca alternative a Micron, Samsung e SK Hynix nella crisi della RAM

La mossa di Corsair va letta dentro una fase complicata per la memoria DDR5. I grandi produttori di DRAM stanno spostando una parte sempre più ampia della produzione verso server, acceleratori AI e data center. Lì la domanda resta altissima e i contratti garantiscono margini più ricchi. È in questo spazio che prova a inserirsi CXMT, produttore cinese che dalla fine del 2024 ha iniziato a spingere sulla DDR5 consumer e che, secondo le informazioni circolate finora, lavora su chip da 16 Gb e 24 Gb, con una tabella di marcia fino a 8.000 MT/s.

A differenza dei tre giganti del settore, CXMT non sembra legata nello stesso modo alle forniture per hyperscaler e infrastrutture cloud. Tradotto: ha più interesse a entrare nei PC tradizionali. Per Corsair, marchio molto noto tra assemblatori e appassionati, usare DRAM CXMT in un kit Vengeance non è un dettaglio. “Se le specifiche sono corrette, molti utenti non controlleranno da quale fabbrica arrivano i chip”, ha osservato Tom’s Hardware nella sua analisi. Ed è un ragionamento concreto: chi compra RAM guarda prima di tutto frequenza, latenza, prezzo e garanzia.

DDR5 CXMT tra prezzo, stabilità e overclock: cosa devono aspettarsi gli utenti

Il punto più delicato resta il prezzo della DDR5 CXMT. Al momento non c’è un listino ufficiale per questo kit Corsair Vengeance venduto in Cina, quindi non si può dire se l’uso di chip cinesi porti già un risparmio reale per chi compra. Se Corsair pagasse meno la DRAM ma lasciasse i prezzi in linea con un mercato gonfiato dalla scarsità, il beneficio per gli utenti sarebbe limitato. Poi c’è la questione della stabilità. Un modulo con marchio Corsair deve comportarsi come qualsiasi altro kit dell’azienda, anche se sotto il dissipatore monta chip meno conosciuti dagli appassionati occidentali.

Le prime indicazioni, per ora informali, non sono negative: lo stesso utente che ha mostrato il kit Corsair ha pubblicato anche un modulo KingBank DDR5-6000 con memoria CXMT portato in overclock a 8.000 MT/s, con timing 44-56-56-128 e circa 1,5 V. È un segnale, non una prova definitiva. Serviranno test indipendenti, prove lunghe e verifiche su più schede madri. Ma una cosa è già chiara: l’ingresso di CXMT nella RAM consumer mainstream cambia il quadro. In piena carenza globale, anche un nuovo fornitore può fare la differenza.