Costa meno di 5 euro ed elimina quasi il 100% delle microplastiche nell'acqua: altro che dispositivi ultratecnologici

Ilaria Losapio
Pubblicato il 26 apr 2026
Costa meno di 5 euro ed elimina quasi il 100% delle microplastiche nell'acqua: altro che dispositivi ultratecnologici

C’è un momento in cui una notizia scientifica smette di sembrare distante e comincia a riguardare davvero la vita di tutti i giorni.

È quello che succede leggendo i risultati pubblicati su ACS Omega: i semi di una pianta già conosciuta in molte aree tropicali, riescono a rimuovere oltre il 98% delle microplastiche dall’acqua potabile. Non è una promessa vaga, ma un dato che arriva da prove di laboratorio molto precise.

La scoperta che cambia tutto

Il punto non è solo la percentuale, che già di per sé colpisce. È il fatto che questo risultato sia stato messo accanto a quello dell’allume, il coagulante chimico più usato negli impianti di trattamento dell’acqua.

E la differenza, più che nei numeri finali, sta nel comportamento: mentre l’allume può perdere efficacia quando cambiano le condizioni chimiche dell’acqua, i semi di moringa continuano a funzionare con una certa costanza.

Questo dettaglio, apparentemente tecnico, racconta qualcosa di molto concreto. L’acqua che arriva agli impianti non è mai uguale: cambia composizione, cambia pH, cambia tutto. E ogni variazione comporta aggiustamenti, costi, interventi. Avere un sistema che regge meglio queste oscillazioni significa semplificare il processo e, in prospettiva, renderlo più accessibile.

semi di moringa

Come funzionnao i semi di moringa – webnews.it

Lo studio ha simulato situazioni realistiche, introducendo microplastiche e sostanze organiche per capire come reagisce il sistema. Il risultato più sorprendente non è stato solo l’efficacia, ma la semplicità.

Anche il metodo più diretto, senza passaggi lunghi e complessi, ha dato risultati molto simili a quelli delle procedure più articolate. È un dettaglio che pesa: meno passaggi significa meno energia, meno tempo, meno costi.

Come funzionano i semi di moringa

Ma è qui che il racconto si fa più interessante, perché non è tutto risolto. I semi di moringa, proprio perché naturali, rilasciano nell’acqua trattata una quantità aggiuntiva di sostanze organiche. Proteine, lipidi, residui che restano e che vanno gestiti. Non è un problema marginale, ed è infatti il primo limite indicato dai ricercatori.

C’è poi un altro aspetto che invita alla cautela. I test sono stati fatti in condizioni controllate, con un tipo specifico di microplastiche. Il mondo reale è più complicato: l’acqua contiene miscele diverse, contaminanti multipli, variabili difficili da prevedere. È lì che questa soluzione dovrà dimostrare davvero quanto vale.

Eppure il segnale resta forte. Una materia prima semplice, diffusa in molte parti del mondo, potrebbe affiancare — o in alcuni casi sostituire — i metodi chimici tradizionali. Non come soluzione miracolosa, ma come alternativa concreta, soprattutto in contesti dove le risorse sono limitate.

Alla fine, la sensazione è che il tema delle microplastiche stia entrando in una fase diversa. Non più solo allarme o consapevolezza, ma tentativi reali di risposta. E tra queste risposte, quella che arriva da un seme, piccolo e antico, sembra avere più peso di quanto si immaginasse fino a poco tempo fa.

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