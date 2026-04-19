Lidl ha la fotocamera dei sogni: 29 euro, è questo il gioiello tech da non farsi scappare

Il mercato della tecnologia di consumo ci ha abituati a rincorse estenuanti verso l’ultimo megapixel o l’intelligenza artificiale integrata nel sensore.

Eppure, esiste una corrente sotterranea che premia l’immediatezza e la tangibilità dell’immagine. In questo scenario, Lidl ha inserito nei propri scaffali un dispositivo che, pur nascendo per la fascia d’età dei più piccoli sotto il marchio Lupilu, sta attirando l’attenzione di un pubblico decisamente più vasto. Si tratta di una fotocamera istantanea proposta a 29,99 euro, un prezzo che scardina le dinamiche del settore, solitamente dominato da costi di gestione dei rullini piuttosto elevati.

A differenza delle classiche macchine fotografiche istantanee che utilizzano pellicole chimiche autosviluppanti — dal costo medio di un euro a scatto — questo dispositivo adotta la stampa termica. È lo stesso principio degli scontrini fiscali, ma applicato alla creatività. La confezione include tre rotoli di carta che permettono di imprimere circa 180 fotografie. La scelta del bianco e nero non è un limite, ma una precisa identità estetica che permette di azzerare i tempi di attesa tipici dello sviluppo chimico.

Lidl ha la fotocamera che stavamo aspettando a 29 euro

L’hardware si presenta compatto e robusto, pensato per resistere a mani meno esperte, ma con una dotazione tecnica sorprendente per la sua fascia di prezzo. Dispone di uno schermo LCD a colori per inquadrare e navigare nei menu, una funzione video e persino la possibilità di inserire una scheda micro-SD fino a 32 GB per salvare i file digitali.

È qui che risiede l’intuizione non ortodossa: in un’epoca di perfezione digitale asettica, l’estetica “low-fi” della stampa termica offre una texture visiva che il digitale puro non può replicare. Non è un giocattolo che imita una fotocamera, ma uno strumento di stampa immediata che trasforma il pixel in materia.

Il sensore permette di scattare immagini con diverse risoluzioni e la batteria interna è ricaricabile tramite cavo USB-C, seguendo gli standard europei più recenti. Un dettaglio concreto che emerge analizzando il prodotto è la presenza di piccoli pennarelli colorati e adesivi inclusi nel kit. Questo elemento, apparentemente marginale, sposta l’esperienza d’uso dalla semplice archiviazione visiva alla manipolazione fisica del ricordo: la foto appena stampata diventa una base da colorare, un oggetto unico che si stacca dalla serialità dello smartphone.

La rapidità di stampa è quasi violenta per chi è abituato ai tempi della Polaroid, rendendo la condivisione dello scatto un atto sociale istantaneo. Il corpo macchina, disponibile in varianti cromatiche pastello, presenta tasti gommati e un’interfaccia semplificata che riduce al minimo l’attrito tra il desiderio di scattare e l’ottenimento della stampa.

Interessante notare come la carta termica utilizzata abbia una larghezza standard; questo significa che, una volta esauriti i rotoli in dotazione, è teoricamente possibile reperire ricambi compatibili con estrema facilità, rendendo il dispositivo potenzialmente più longevo di molti altri gadget tecnologici chiusi in ecosistemi proprietari. Lidl ha intercettato il bisogno di un’analogicità economica, portando nelle case uno strumento che non richiede abbonamenti o cloud, ma solo un rotolo di carta e un po’ di luce. Non serve cercare la perfezione cromatica quando si ha la possibilità di toccare con mano un istante pochi secondi dopo aver premuto il tasto di scatto.