AltroConsumo è stato chiarissimo: la classifica dei migliori smartphone per qualità-prezzo

Trovare uno smartphone economico ma performante non è semplice, soprattutto sotto i 200 euro. La fascia budget è affollata di modelli, ma non tutti offrono un buon compromesso tra display, connettività, autonomia e software aggiornato.

I modelli della linea Galaxy A, come Galaxy A16 e A26, spiccano per la longevità del software: Samsung garantisce fino a 6 anni di patch di sicurezza e aggiornamenti Android. Lo schermo Super AMOLED da 6,7 pollici offre neri profondi e colori vividi, ideale per chi ama consumare contenuti multimediali senza rinunciare alla qualità visiva. Questi telefoni combinano prestazioni equilibrate, buona autonomia e resistenza certificata IP54.

Xiaomi Redmi Note e POCO: prestazioni e ricarica rapida

Xiaomi domina la fascia low-cost con la serie Redmi Note e i modelli POCO X, offrendo hardware potente a prezzi contenuti. Alcuni modelli vantano fotocamere fino a 108 MP, ricarica rapida oltre i 33W e certificazioni di impermeabilità IP65 o superiori. Questi smartphone sono indicati per chi utilizza intensivamente il dispositivo, anche per gaming leggero o multimedialità avanzata.

La gamma Moto G è perfetta per chi predilige un software leggero, vicino ad Android “puro”. L’esperienza utente è fluida, senza interfacce pesanti o pubblicità invasive, e l’audio stereo integrato e la buona ricezione del segnale ne fanno un’opzione affidabile per un uso quotidiano. Anche i modelli più economici offrono display FHD+ con 120Hz, ottima batteria e processori MediaTek o Qualcomm efficienti.

Parametri da valutare

Quando si sceglie uno smartphone economico, non basta guardare il design o i megapixel. I fattori chiave da considerare sono:

Display e fluidità : preferire AMOLED o pOLED con refresh rate minimo di 90 Hz.

: preferire AMOLED o pOLED con refresh rate minimo di 90 Hz. Processore e RAM : almeno 6 GB di RAM e chipset affidabili per evitare rallentamenti.

: almeno 6 GB di RAM e chipset affidabili per evitare rallentamenti. Autonomia e ricarica : batterie da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida (25-33W).

: batterie da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida (25-33W). Aggiornamenti software: verificare il numero di anni di patch di sicurezza e aggiornamenti Android garantiti dal produttore.

Anche i sensori fotografici richiedono attenzione: più megapixel non garantiscono automaticamente foto migliori. Di giorno i dettagli sono buoni, ma in condizioni di scarsa illuminazione la qualità può calare. L’unico alleato contro foto mosse è la presenza di stabilizzatore ottico (OIS).

Oggi anche gli smartphone sotto i 200 euro possono supportare il 5G, garantendo una navigazione più veloce e stabile. Questo rende l’acquisto un investimento per il futuro, assicurando compatibilità con le reti mobili dei prossimi anni.

Quale smartphone scegliere

Samsung Galaxy A : per chi cerca affidabilità, schermo luminoso e aggiornamenti duraturi.

: per chi cerca affidabilità, schermo luminoso e aggiornamenti duraturi. Xiaomi Redmi Note / POCO : per chi vuole potenza, memoria e ricarica rapida.

: per chi vuole potenza, memoria e ricarica rapida. Motorola Moto G: per chi preferisce Android leggero, senza pubblicità e con esperienza fluida.

Anche con un budget limitato a 200 euro è possibile trovare dispositivi che offrono ottime prestazioni e un’esperienza completa, scegliendo il modello più adatto alle proprie esigenze.