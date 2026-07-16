Amazon Leo: il satellite internet di Amazon pronto al debutto con 396 satelliti in orbita

Amazon Leo satellite internet: con 396 satelliti in orbita il servizio commerciale è sempre più vicino

Immagina di vivere in una zona rurale, lontano dalle grandi città, dove la connessione internet è lenta, inaffidabile o semplicemente assente. Per milioni di persone nel mondo questa non è un’ipotesi: è la realtà quotidiana. Ed è esattamente il problema che Amazon Leo satellite internet punta a risolvere. Il 2 luglio 2026 ha segnato una tappa concreta e verificabile in questa direzione: la costellazione di satelliti di Amazon ha raggiunto quota 396 unità in orbita, un traguardo sufficiente, secondo la stessa azienda, per avviare un servizio iniziale entro la fine dell’anno.

Cosa è successo il 2 luglio 2026: il lancio ULA che ha fatto la differenza

Nella notte tra l’1 e il 2 luglio 2026, alle 00:30 ora della costa orientale degli Stati Uniti, un razzo Atlas V di United Launch Alliance (ULA) è decollato dalla Cape Canaveral Space Force Station con a bordo 29 nuovi satelliti destinati alla costellazione Amazon Leo. Con questo lancio, il numero totale di satelliti operativi ha raggiunto i 396, una soglia che Kuiper Systems LLC — la sussidiaria di Amazon che gestisce il progetto — ha identificato come il punto minimo per garantire un servizio continuo sulle latitudini iniziali di copertura.

Non si tratta di un traguardo simbolico. Significa che, per la prima volta, la rete è tecnicamente in grado di fornire connettività internet via satellite in modo stabile su determinate aree geografiche, senza interruzioni causate da lacune nella copertura orbitale.

Da Project Kuiper ad Amazon Leo: una storia che vale la pena conoscere

Chi segue il settore ricorderà che questo progetto nasceva sotto il nome di Project Kuiper. A novembre 2025, Amazon ha deciso di rinominarlo Amazon Leo, un nome che richiama direttamente l’acronimo LEO — Low Earth Orbit, ovvero orbita terrestre bassa — la tipologia di orbita in cui operano i satelliti della costellazione.

I satelliti di Amazon Leo si trovano distribuiti su tre livelli altitudinali distinti: 590 km, 610 km e 630 km sopra la superficie terrestre. Questa struttura a guscio multiplo serve a garantire ridondanza e copertura più uniforme. La Federal Communications Commission (FCC) ha già rilasciato ad Amazon la licenza per operare una costellazione composta da 3.236 satelliti in totale. I 396 attualmente in orbita rappresentano quindi poco più del 12% della flotta finale prevista.

Cosa aspettarsi dal servizio iniziale: copertura limitata ma reale

Qui è importante essere chiari con il lettore: il servizio commerciale di Amazon Leo che partirà nel 2026 non sarà globale. Come confermato dalle fonti ufficiali, la copertura sarà inizialmente limitata a determinate aree geografiche. Soltanto quando Amazon riuscirà a portare in orbita un numero significativamente maggiore di satelliti, la rete potrà espandersi per servire latitudini più ampie e garantire una copertura davvero planetaria.

In pratica significa che, nella fase di lancio iniziale, non tutti potranno accedere al servizio. Le zone coperte saranno quelle che rientrano nelle latitudini supportate dalla configurazione attuale della costellazione. Chi si trova ai poli o in aree geograficamente distanti dalle traiettorie orbitali principali potrebbe dover aspettare ulteriori lanci prima di poter usufruire della connessione.

Vale la pena sapere che al momento non sono disponibili informazioni verificate su prezzi, caratteristiche dei terminali utente o velocità specifiche del servizio iniziale. Amazon non ha ancora comunicato questi dettagli in modo ufficiale e confermato.

Il confronto con Starlink: Amazon Leo parte in svantaggio, ma non è fuori gioco

Immagine generata con AI

Il punto fondamentale che chiunque si avvicini a questo argomento vuole capire è semplice: come si confronta Amazon Leo satellite internet con Starlink, il servizio di SpaceX che già oggi domina il mercato?

La risposta onesta è che il divario è ancora significativo. Secondo quanto riportato da CNBC, SpaceX ha lanciato Starlink quattro anni prima che Amazon annunciasse il suo ingresso nel mercato dell’internet satellitare, e oggi conta una costellazione di oltre 10.000 satelliti. Un vantaggio enorme rispetto ai 396 di Amazon Leo.

Detto questo, Amazon non parte da zero sul piano tecnologico e infrastrutturale. La licenza FCC per 3.236 satelliti, la capacità di lancio garantita da partner come ULA, e la potenza finanziaria di uno dei gruppi aziendali più grandi al mondo rendono Amazon Leo un concorrente credibile nel medio-lungo termine. La competizione nel settore dell’internet satellitare LEO può solo fare bene ai consumatori finali, sia in termini di prezzo che di qualità del servizio.

Perché questo mercato conta: connettività dove le reti tradizionali non arrivano

L’internet satellitare in orbita bassa non è una tecnologia di nicchia. È una risposta concreta a un problema reale: miliardi di persone nel mondo vivono ancora senza accesso affidabile a internet, spesso perché le infrastrutture terrestri — fibra ottica, cavi, ripetitori — non raggiungono le loro aree. Le zone rurali, le isole, le regioni montuose o i paesi in via di sviluppo sono tutti potenziali beneficiari di una tecnologia come quella di Amazon Leo.

A differenza dei satelliti geostazionari tradizionali, che orbitano a circa 36.000 km di altitudine e introducono latenze elevate (spesso superiori ai 600 millisecondi), i satelliti LEO operano a poche centinaia di chilometri dalla Terra. Questo si traduce in latenze molto più basse, paragonabili in alcuni casi a quelle delle connessioni terrestri. Per approfondire i dettagli tecnici della costellazione, Satellite Today ha pubblicato un’analisi dettagliata del lancio ULA e dello stato attuale della costellazione.

Cosa monitorare nei prossimi mesi

Se sei interessato ad Amazon Leo — che tu sia un potenziale utente, un investitore o semplicemente un appassionato di tecnologia — ecco i punti da tenere d’occhio:

L’annuncio del servizio commerciale ufficiale : Amazon ha confermato il lancio commerciale nel corso del 2026, ma non ha ancora comunicato una data precisa.

: Amazon ha confermato il lancio commerciale nel corso del 2026, ma non ha ancora comunicato una data precisa. Le aree geografiche coperte inizialmente : saranno determinanti per capire se il servizio è accessibile nella tua zona o in quelle di tuo interesse.

: saranno determinanti per capire se il servizio è accessibile nella tua zona o in quelle di tuo interesse. Prezzi e piani tariffari : non ancora comunicati ufficialmente, ma saranno il vero banco di prova per la competitività del servizio rispetto a Starlink.

: non ancora comunicati ufficialmente, ma saranno il vero banco di prova per la competitività del servizio rispetto a Starlink. Il ritmo dei lanci futuri: per passare da 396 a 3.236 satelliti serve un programma di lanci intenso e sostenuto nel tempo.

Amazon Leo satellite internet è oggi un progetto concreto, con quasi 400 satelliti in orbita e un servizio commerciale alle porte. Non è ancora una rete globale matura, e il confronto con Starlink mostra quanto terreno ci sia ancora da recuperare. Ma il 2 luglio 2026 ha dimostrato che Amazon fa sul serio: ogni lancio è un passo verso una connettività che potrebbe raggiungere dove nessun cavo ha mai potuto arrivare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.