Amazon lo ha fatto ancora: puoi comprare un iPhone nuovo a meno di 500 euro

Amazon lo ha fatto ancora, ha portato iPhone 16e da 128 GB a 499 euro in Italia. Sotto la soglia dei 500 euro, quindi, per chi cerca un iPhone nuovo e recente senza arrivare ai prezzi dei modelli Pro.

L’offerta e visibile su Amazon nelle colorazioni Nero e Bianco, riguarda il modello d’ingresso della gamma 16. Nello stesso giro di sconti compaiono però anche ribassi su iPhone 17, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. Come sempre, meglio controllare il prezzo al momento dell’acquisto: su Amazon può cambiare anche nel corso della giornata.

iPhone 16e a 499 euro: il minimo storico cambia le carte in casa Apple

Il punto è tutto qui: iPhone 16e 128 GB a 499 euro. Il prezzo indicato era 619 euro, il taglio è del 19% e, secondo la segnalazione, si tratta del minimo storico su Amazon. Non è poco. Sotto i 500 euro, infatti, di solito si guardano Android di buon livello, iPhone ricondizionati o modelli Apple di qualche anno fa.

Qui invece si parla di un iPhone nuovo, recente, con supporto alle funzioni legate ad Apple Intelligence e una scheda tecnica ancora vicina a quella dei modelli superiori della stessa famiglia. Per chi aspettava il momento giusto, la soglia psicologica è stata superata. O meglio, è stata abbassata: a meno di 500 euro diventa davvero un’altra partita, soprattutto per chi vuole restare nell’ecosistema Apple senza sforare il budget.

Dal chip A18 alla fotocamera Fusion da 48MP: cosa offre l’iPhone sotto i 500 euro

La scheda tecnica spiega perché l’offerta su iPhone 16e stia facendo rumore. A bordo c’è il chip Apple A18, con CPU 6-core, GPU 4-core e Neural Engine 16-core: una base solida per gestire app pesanti, multitasking e funzioni di intelligenza artificiale direttamente sul telefono. Il display è un Super Retina XDR da 6,1 pollici. Sul retro, invece, c’è una fotocamera Fusion da 48MP con apertura ƒ/1.6, stabilizzazione ottica dell’immagine e sistema Hybrid Focus Pixels.

Apple la descrive come una soluzione “due in uno”: dal sensore principale si ricava anche uno zoom 2x da 12MP con qualità indicata come ottica. Ci sono poi Modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 5, ritratti con controllo della profondità e panorama fino a 63MP. Il compromesso resta: la fotocamera posteriore è una sola. Ma per foto di tutti i giorni, documenti, viaggi brevi e contenuti social pesa meno di quanto sembri leggendo solo la scheda.

iPhone 17, 17 Pro e 17 Pro Max in sconto: quando ha senso spendere di più

Nel pacchetto di offerte Amazon entrano anche i modelli più nuovi e costosi. iPhone 17 Pro Max 256 GB è segnalato a 1.349 euro nelle colorazioni Arancione cosmico e Blu profondo, contro un prezzo indicato di 1.489 euro. iPhone 17 Pro 256 GB scende invece a 1.199 euro, rispetto ai 1.339 euro di partenza.

Più accessibile, ma sempre in fascia alta, iPhone 17 256 GB è proposto a 849 euro in diversi colori, tra cui Azzurro nebbia, Nero, Salvia, Bianco e Lavanda. La scelta dipende da cosa si cerca. Il 17 Pro Max punta su display da 6,9 pollici, chip A19 Pro, ProMotion fino a 120Hz e comparto fotografico Pro Fusion. Il 17 Pro scende a 6,3 pollici, ma resta un top di gamma.

Il modello base iPhone 17, invece, rinuncia al teleobiettivo dedicato, ad alcune funzioni video avanzate e alla dotazione Pro, ma resta l’ingresso più equilibrato nella nuova generazione. Chi vuole spendere il meno possibile guarda al 16e sotto i 500 euro. Chi cerca fotocamere più complete, più memoria e un display più spinto deve mettere in conto un salto di prezzo netto.