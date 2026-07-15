Nuova tassa sui conti correnti: cosa cambia da agosto

Bollo sui conti correnti: cosa cambia davvero e chi deve preoccuparsi

Hai sentito parlare di una nuova tassa sui conti correnti e non sai bene cosa aspettarti? È comprensibile: il tema fiscale legato ai conti bancari è tra i più discussi degli ultimi mesi, e le notizie che circolano online non sempre distinguono con chiarezza tra chi è davvero coinvolto e chi invece non subirà alcuna modifica. Facciamo chiarezza, partendo dai fatti verificati e spiegando tutto in modo semplice.

Cos’è il bollo sui conti correnti e da dove viene

Prima di tutto, è utile capire di cosa stiamo parlando quando si dice “tassa sui conti correnti”. In realtà, il termine tecnico corretto è imposta di bollo, un tributo che esiste da anni nel sistema fiscale italiano e che si applica agli estratti conto bancari. Non si tratta quindi di una novità assoluta, ma di una misura già consolidata che ha subito, in alcuni casi, delle modifiche.

L’imposta di bollo sui conti correnti per le persone fisiche — cioè i privati cittadini — è fissata a 34,20 euro annui, ma si applica solo se il saldo medio del conto supera i 5.000 euro. Sotto questa soglia, il bollo non è dovuto. Questa regola è rimasta invariata ed è in vigore dal 2012, introdotta dalla cosiddetta riforma Monti. Se hai un conto corrente personale con un saldo medio inferiore a cinquemila euro, non devi pagare nulla di nuovo. Per approfondire il quadro normativo di riferimento, puoi consultare la scheda aggiornata di Today.it sull’imposta di bollo 2026.

La novità che riguarda le società: il bollo sale a 118 euro

Qui sta il cambiamento concreto di cui si parla. Per le persone giuridiche — ovvero le società, le imprese e gli enti — l’imposta di bollo sui conti correnti è aumentata. Il nuovo importo è fissato a 118 euro annui, una cifra superiore rispetto al passato.

Questa modifica è stata introdotta dal Decreto Fiscale del 27 marzo 2026, successivamente convertito in legge con la Legge n. 88/2026. In pratica significa che le aziende con conti correnti intestati alla persona giuridica si trovano a dover sostenere un costo di bollo più elevato rispetto a prima.

Vale la pena sottolineare un punto fondamentale: questa misura non tocca i privati cittadini. Il trattamento fiscale per le persone fisiche rimane invariato. Se sei un lavoratore dipendente, un pensionato o un libero professionista con conto personale, il tuo bollo annuo resta a 34,20 euro (e solo se il tuo saldo medio supera i 5.000 euro). Per un approfondimento tecnico sulla misura che riguarda le società, è utile leggere l’analisi di BFA Ecosistema sull’aumento del bollo per le società nel 2026.

Chi è davvero coinvolto: uno schema pratico

Per evitare confusione, ecco uno schema chiaro che riassume la situazione attuale:

Privati cittadini (persone fisiche) con saldo medio inferiore a 5.000 euro: nessun bollo dovuto, nessuna novità.

nessun bollo dovuto, nessuna novità. Privati cittadini (persone fisiche) con saldo medio pari o superiore a 5.000 euro: bollo invariato a 34,20 euro annui.

bollo invariato a 34,20 euro annui. Società, imprese e persone giuridiche: bollo aumentato a 118 euro annui, in vigore dal decreto del 27 marzo 2026, convertito in Legge n. 88/2026.

In pratica, la tassa conti correnti di cui si parla più diffusamente in questi mesi è una misura che impatta soprattutto sul mondo delle imprese. Per la stragrande maggioranza dei correntisti privati, la situazione non cambia.

Immagine generata con AI

Perché si parla di agosto e cosa c’è da sapere

Molti articoli e discussioni online hanno collegato queste modifiche alla data del 1° agosto 2026, creando un po’ di confusione. È importante essere precisi: il decreto che ha introdotto l’aumento del bollo per le società è datato 27 marzo 2026, e la sua conversione in legge ne ha fissato l’applicazione secondo i termini normativi previsti. Non esiste una nuova imposta autonoma che scatta il primo agosto per i privati.

Quello che potrebbe accadere intorno a questa data è semplicemente che le banche procedano all’addebito del bollo annuale secondo i propri calendari interni, come avviene regolarmente ogni anno. Ogni istituto di credito ha le proprie scadenze per l’applicazione dell’imposta di bollo, che può essere addebitata trimestralmente o annualmente a seconda del contratto.

Se vuoi sapere esattamente quando e come la tua banca applica il bollo, la cosa più semplice è controllare le condizioni contrattuali del tuo conto corrente o contattare direttamente il servizio clienti del tuo istituto.

Cosa devono fare le imprese ora

Se gestisci una società o sei il responsabile amministrativo di un’impresa, ci sono alcune cose pratiche da tenere a mente:

Verifica i tuoi estratti conto: controlla che il bollo applicato dalla tua banca sia aggiornato al nuovo importo di 118 euro annui.

controlla che il bollo applicato dalla tua banca sia aggiornato al nuovo importo di 118 euro annui. Aggiorna le previsioni di costo: se stai pianificando i costi fissi aziendali, ricordati di includere questo aumento nel budget.

se stai pianificando i costi fissi aziendali, ricordati di includere questo aumento nel budget. Consulta il tuo commercialista: in caso di dubbi sull’applicazione della norma alla tua specifica situazione societaria, il professionista di riferimento potrà darti indicazioni precise.

in caso di dubbi sull’applicazione della norma alla tua specifica situazione societaria, il professionista di riferimento potrà darti indicazioni precise. Valuta il numero di conti aperti: se la tua società ha più conti correnti, il bollo si applica a ciascuno di essi, quindi l’impatto complessivo potrebbe essere più significativo.

La tassa conti correnti nel contesto fiscale italiano

L’imposta di bollo sui conti correnti è solo uno degli strumenti attraverso cui il fisco italiano monitora e tassa il risparmio e la liquidità. Esiste anche per altri strumenti finanziari, come i depositi titoli e i conti deposito, con aliquote e modalità di calcolo diverse.

In questo contesto, la tassa conti correnti per le società — seppur aumentata — rimane comunque una voce di costo relativamente contenuta rispetto al volume d’affari della maggior parte delle imprese. Il vero impatto si sente soprattutto nelle piccole realtà con margini stretti, dove ogni costo fisso aggiuntivo va attentamente considerato.

Tenere d’occhio l’evoluzione normativa in materia fiscale è sempre una buona abitudine, sia per i privati sia per le imprese. Le regole cambiano, le soglie possono essere riviste, e restare aggiornati permette di evitare sorprese sgradevoli in fase di dichiarazione o di gestione dei conti. Il consiglio più utile, in ogni caso, è quello di affidarsi sempre a fonti ufficiali e a professionisti qualificati per interpretare correttamente le norme applicabili alla propria situazione specifica.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.