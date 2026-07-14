Dacia Bigster a 189 euro al mese con reso gratuito

Dacia Bigster a 189 euro al mese: l’offerta con reso gratuito che sta facendo parlare tutti

Se stai cercando un SUV ibrido senza spendere una fortuna, probabilmente hai già sentito parlare di questa promozione. La Dacia Bigster a 189 euro al mese con opzione di reso gratuito è una delle offerte più discusse del momento nel mercato automobilistico italiano. Ma conviene davvero? E soprattutto, cosa si nasconde dietro una rata mensile così bassa per un veicolo che parte da 24.800 euro di listino? Ecco tutto quello che vale la pena sapere prima di firmare qualsiasi contratto.

Cos’è la Dacia Bigster: il SUV ibrido che punta al rapporto qualità-prezzo

Prima di parlare dei numeri dell’offerta, è utile capire di cosa stiamo parlando. La Dacia Bigster è un SUV a 5 posti che si posiziona nella fascia media del mercato, con un prezzo base che parte da 24.800 euro. Non è un’auto economica nel senso stretto del termine, ma per le caratteristiche che offre, il brand romeno — oggi parte del gruppo Renault — ha costruito la sua reputazione proprio su questo: tanto per il prezzo.

Il modello è disponibile in tre motorizzazioni distinte:

Ibrida — la versione più moderna e orientata all’efficienza nei consumi

— la versione più moderna e orientata all’efficienza nei consumi Benzina — per chi cerca semplicità meccanica e costi di manutenzione contenuti

— per chi cerca semplicità meccanica e costi di manutenzione contenuti GPL — una scelta sempre più popolare in Italia grazie al minor costo del carburante

Tra le versioni disponibili spicca la 1.2 TCe Mild Hybrid 140cv Essential, che combina un motore a benzina con un sistema mild hybrid pensato per ridurre i consumi soprattutto in città. Si tratta di una soluzione ibrida “leggera”, il che significa che non si ricarica dalla presa di corrente come un’auto plug-in, ma recupera energia in frenata per assistere il motore termico nei momenti di maggiore richiesta. Per approfondire le caratteristiche tecniche del modello puoi consultare la scheda ufficiale del concessionario Gibiauto.

L’offerta Dacia Bigster a 189 euro al mese: cosa include il finanziamento

Il punto centrale di tutta la discussione è proprio questo: la Dacia Bigster a 189 euro al mese rappresenta un’opportunità concreta o è solo un numero attraente in superficie? L’offerta di finanziamento include una opzione di reso del veicolo, una formula che nel settore automobilistico viene spesso chiamata “valore futuro garantito” o semplicemente “rata con restituzione”.

In pratica, nella maggior parte dei casi funziona così: il cliente paga una rata mensile ridotta per un periodo determinato, e alla scadenza del contratto può scegliere se tenere l’auto (pagando il valore residuo), restituirla al concessionario oppure — in alcuni casi — sostituirla con un modello nuovo. Questo tipo di formula permette di abbassare significativamente l’importo della rata mensile rispetto a un finanziamento tradizionale, perché una parte consistente del prezzo dell’auto viene “rinviata” alla fine del contratto.

È proprio qui che entra in gioco la parola chiave: reso gratuito. L’offerta sulla Dacia Bigster a 189 euro al mese prevede la possibilità di restituire il veicolo, ma come per qualsiasi contratto di questo tipo, è fondamentale leggere con attenzione le condizioni. Variabili come il chilometraggio massimo percorribile, le condizioni di usura accettabili e l’eventuale anticipo versato all’inizio del contratto incidono in modo determinante sulla convenienza reale dell’operazione.

Perché questa formula può essere vantaggiosa — e quando non lo è

Il finanziamento con opzione di reso ha senso in scenari precisi. Vediamo i casi in cui può rivelarsi una scelta intelligente:

Immagine generata con AI

Chi cambia auto spesso : se ogni 3-4 anni vuoi passare a un modello più nuovo, questa formula ti permette di farlo senza preoccuparti della rivendita.

: se ogni 3-4 anni vuoi passare a un modello più nuovo, questa formula ti permette di farlo senza preoccuparti della rivendita. Chi ha un budget mensile limitato : una rata da 189 euro è accessibile per molte famiglie che altrimenti non potrebbero permettersi un SUV ibrido.

: una rata da 189 euro è accessibile per molte famiglie che altrimenti non potrebbero permettersi un SUV ibrido. Chi non vuole il rischio di svalutazione: restituendo l’auto, non devi preoccuparti di quanto varrà sul mercato dell’usato.

D’altro canto, ci sono situazioni in cui la formula risulta meno conveniente:

Chi percorre molti chilometri : i contratti con valore futuro garantito prevedono quasi sempre un limite di percorrenza annua. Superarlo può comportare costi aggiuntivi.

: i contratti con valore futuro garantito prevedono quasi sempre un limite di percorrenza annua. Superarlo può comportare costi aggiuntivi. Chi vuole essere proprietario dell’auto : con questa formula, alla fine del contratto l’auto non è tua automaticamente — devi pagare il valore residuo.

: con questa formula, alla fine del contratto l’auto non è tua automaticamente — devi pagare il valore residuo. Chi non verifica l’anticipo iniziale: la rata da 189 euro potrebbe essere associata a un anticipo significativo che cambia completamente il quadro economico complessivo.

Per una panoramica più ampia su come funzionano le offerte di finanziamento auto nel mercato italiano, è utile consultare risorse come il Sole 24 Ore, che analizza regolarmente le diverse tipologie di contratto disponibili per i consumatori.

Il prezzo di listino e il confronto con la rata mensile

Mettere in relazione i 24.800 euro di prezzo base con i 189 euro mensili della Dacia Bigster aiuta a capire la struttura dell’offerta. Se si considera un contratto tipico di 48 mesi, la somma delle rate ammonta a circa 9.072 euro. È evidente che questa cifra da sola non copre il prezzo del veicolo, il che conferma che una parte del costo viene gestita attraverso un anticipo iniziale e/o un valore residuo finale da saldare in caso di riscatto.

Questo non significa che l’offerta non sia interessante — significa semplicemente che va valutata nella sua interezza, non solo guardando il numero mensile. La Dacia Bigster a 189 euro al mese rimane comunque una delle proposte più competitive nel segmento dei SUV ibridi, soprattutto considerando che modelli comparabili di altri brand si trovano raramente sotto i 250-300 euro mensili con formule simili.

Cosa fare prima di sottoscrivere l’offerta

Se l’offerta ti ha incuriosito, ecco i passi pratici da seguire prima di recarti in concessionaria:

Chiedi esplicitamente l’importo dell’anticipo richiesto e calcolalo nel costo totale

Verifica il limite di chilometri annui previsto dal contratto

Chiedi qual è il valore residuo garantito al termine del finanziamento

Leggi le condizioni per il reso: quali sono gli standard di usura accettati?

Confronta l’offerta con un finanziamento tradizionale sullo stesso veicolo per avere un termine di paragone reale

La Dacia Bigster è un SUV ibrido solido, disponibile in più motorizzazioni e pensato per chi vuole spazio, versatilità e contenimento dei costi. L’offerta a 189 euro al mese con opzione di reso è concretamente interessante per chi ha chiaro come funziona questo tipo di contratto e sa già in partenza che probabilmente non riscatterà l’auto a fine periodo. Fare le domande giuste in concessionaria, prima ancora di sedersi al volante per il test drive, è il modo migliore per trasformare una promozione attraente in una scelta davvero conveniente.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.