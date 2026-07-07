Furbata al Bancomat: perché sempre più persone lo stanno facendo

Capita a chiunque di ritrovarsi in tasca una banconota rovinata, macchiata o scritta, e di non sapere bene come sbarazzarsene senza perderci qualcosa. La soluzione che in molti hanno scoperto è più semplice di quanto sembri.

Capita a chiunque di ritrovarsi in tasca una banconota rovinata, macchiata o scritta, e di non sapere bene come sbarazzarsene senza perderci qualcosa. La soluzione che in molti hanno scoperto è più semplice di quanto sembri.