Non serve fare domanda per avere il super sussidio da 500 € a settembre: a chi arriverà in automatico

Il contributo, infatti, viene assegnato in modo automatico sulla base dei dati già presenti nelle banche dati pubbliche.

Il meccanismo è gestito attraverso l’incrocio delle informazioni tra INPS e i Comuni, che individuano direttamente i nuclei familiari potenzialmente beneficiari senza aprire finestre di domanda. Questo significa che l’accesso al sostegno non dipende da una procedura attiva da parte del cittadino, ma dalla corretta situazione economica e anagrafica registrata.

Nessuna richiesta: conta solo la posizione nei dati ufficiali

Uno degli aspetti più rilevanti della misura è proprio l’assenza di una domanda formale. Le famiglie non devono compilare moduli o inviare richieste: la selezione avviene automaticamente.

Le amministrazioni locali, insieme all’INPS, elaborano gli elenchi dei possibili beneficiari basandosi sui requisiti economici e sulla composizione del nucleo familiare. Successivamente, vengono individuati i soggetti che rientrano nei criteri previsti e che possono ricevere il contributo direttamente sulla carta dedicata.

Questo sistema rende la misura più semplice da gestire, ma allo stesso tempo aumenta l’importanza della correttezza dei dati già registrati.

L’ISEE resta il fattore decisivo

Il principale parametro utilizzato per la selezione è l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, cioè l’ISEE. Per poter essere presi in considerazione è necessario che il valore sia aggiornato e non superi la soglia stabilita, fissata generalmente entro i 15.000 euro.

Un ISEE non aggiornato o mancante può comportare l’esclusione automatica, anche in presenza di reali condizioni di difficoltà economica. Per questo motivo, il controllo della propria certificazione diventa un passaggio essenziale prima della fase di assegnazione.

Anche con un ISEE valido, l’accesso non è garantito. Le risorse disponibili sono limitate e viene applicata una graduatoria basata su criteri di priorità.

Hanno maggiori possibilità le famiglie numerose, in particolare quelle con figli minori. Restano invece esclusi i nuclei che già ricevono altre forme di sostegno pubblico, come Assegno di Inclusione, NASpI, cassa integrazione o altre misure analoghe. Anche la corretta iscrizione all’anagrafe comunale rappresenta un requisito indispensabile.

Quando potrebbero arrivare le nuove assegnazioni

Sebbene non ci sia ancora una data ufficiale, il calendario degli anni precedenti offre alcune indicazioni. Le fasi preliminari della misura tendono a concentrarsi tra estate e inizio autunno, con la pubblicazione dei decreti e degli elenchi nei mesi precedenti alla distribuzione effettiva.

Questo lascia intendere che le prime assegnazioni potrebbero essere definite entro la fine dell’estate, con eventuali accrediti successivi.

Il contributo da 500 euro rappresenta una misura che non richiede alcuna domanda, ma che dipende interamente dalla correttezza e aggiornamento dei dati economici e anagrafici. In questo contesto, il ruolo dell’ISEE è centrale: è proprio questo documento a determinare chi potrà rientrare tra i beneficiari del sostegno automatico.