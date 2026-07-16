HONOR Magic V6: il pieghevole più sottile al mondo (4 mm) arriva in Italia a 2.299 euro

HONOR Magic V6: il pieghevole più sottile disponibile in Italia con soli 4 mm da aperto

Immagina di estrarre dalla tasca uno smartphone pieghevole che, una volta aperto, è spesso quanto due monete da un euro sovrapposte. Non è fantascienza: è esattamente quello che propone l’HONOR Magic V6, il foldable a libro più sottile attualmente disponibile in Italia, con uno spessore di soli 4 mm quando è dispiegato. Un numero che, nel mondo dei pieghevoli, suona quasi incredibile. E abbinato a una batteria da 6.600 mAh — record assoluto per questa categoria di dispositivi — il Magic V6 si candida a essere uno dei pieghevoli più interessanti del 2026.

Un design che ridefinisce lo standard dei foldable

Chi ha provato un pieghevole sa bene che il compromesso storico di questa categoria è sempre stato il peso e lo spessore: dispositivi che, anche aperti, risultano più ingombranti di un normale smartphone di fascia alta. HONOR ha lavorato proprio su questo punto critico con il Magic V6, portando lo spessore da aperto a soli 4 mm.

Il risultato è un dispositivo che, nella pratica quotidiana, cambia radicalmente l’esperienza d’uso. Tenerlo in mano aperto non dà più la sensazione di impugnare un oggetto “speciale” o scomodo: è sottile, leggero nel feeling, e si usa come un tablet tascabile senza il peso psicologico dell’ingombro.

La cerniera è stata completamente riprogettata e certificata per 500.000 piegature. Per dare un’idea concreta: se si aprisse e chiudesse il telefono 100 volte al giorno, la certificazione coprirebbe quasi 14 anni di utilizzo. Non è un dettaglio da poco, perché la durata della cerniera è da sempre il tallone d’Achille dei pieghevoli.

Display interno ed esterno: numeri da top di gamma assoluto

Il Magic V6 monta due display, come da tradizione per i foldable a libro. Ecco le specifiche verificate:

Display esterno: 6,52 pollici — una dimensione generosa, paragonabile a molti smartphone tradizionali di fascia alta, che rende il dispositivo pienamente utilizzabile anche chiuso.

6,52 pollici — una dimensione generosa, paragonabile a molti smartphone tradizionali di fascia alta, che rende il dispositivo pienamente utilizzabile anche chiuso. Display interno: 7,95 pollici LTPO AMOLED, con dimming PWM a 3.840 Hz e una luminosità di picco di 5.000 nit.

Il dato sulla luminosità è particolarmente rilevante: 5.000 nit significa una leggibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole, un problema che affligge molti pieghevoli con pannelli meno brillanti. Il PWM dimming a 3.840 Hz, invece, è pensato per ridurre l’affaticamento visivo durante l’uso prolungato — un aspetto sempre più atteso dagli utenti che usano il telefono per ore.

Prestazioni e autonomia: il cuore tecnico del Magic V6

Sotto la scocca ultra-sottile dell’HONOR Magic V6 batte un processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 a 3 nm, affiancato da 16 GB di RAM e 512 GB di storage UFS 4.1. È la configurazione hardware più potente disponibile oggi su Android, quella che garantisce fluidità in ogni scenario d’uso: multitasking sul grande schermo interno, gaming, editing fotografico, videoconferenze.

Ma il dato che sorprende di più — e che secondo la recensione di SmartWorld rappresenta un vero record per i foldable a libro — è la batteria da 6.600 mAh. I pieghevoli, per via dei vincoli di spazio imposti dalla cerniera e dal design compatto, hanno storicamente sofferto di autonomia ridotta rispetto ai normali smartphone. HONOR sembra aver risolto questo problema in modo radicale.

Immagine generata con AI

La ricarica è altrettanto completa:

80W via cavo — ricarica rapida che permette di recuperare molta autonomia in pochi minuti

— ricarica rapida che permette di recuperare molta autonomia in pochi minuti 60W wireless — una velocità di ricarica senza fili che supera quella cablata di molti smartphone tradizionali

— una velocità di ricarica senza fili che supera quella cablata di molti smartphone tradizionali Ricarica wireless inversa — per ricaricare accessori come auricolari o smartwatch appoggiandoli sul retro del telefono

Come si posiziona rispetto ai competitor Samsung e Xiaomi

Il mercato dei foldable a libro in Italia è dominato da pochi player. Samsung con la serie Galaxy Z Fold e Xiaomi con il Mix Fold sono i principali riferimenti. Il punto di forza dell’Honor Magic V6 rispetto a questi competitor è evidente proprio nei numeri: 4 mm di spessore da aperto è un risultato che, al momento, nessun altro modello disponibile in Italia raggiunge.

La batteria da 6.600 mAh è un altro elemento differenziante concreto: i Galaxy Z Fold di Samsung, per esempio, montano batterie significativamente più piccole, con un’autonomia che molti utenti considerano il principale limite della serie. Sul fronte prestazioni, lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 garantisce parità o superiorità rispetto a qualsiasi concorrente attuale.

Per chi vuole approfondire le specifiche tecniche complete, la pagina ufficiale HONOR Italia dedicata al Magic V6 è il riferimento più aggiornato. Chi invece vuole vedere il dispositivo in azione prima di valutare l’acquisto può consultare la recensione approfondita pubblicata da SmartWorld, che analizza nel dettaglio display, cerniera e autonomia reale.

Vale la pena acquistarlo? Cosa sapere prima di decidere

L’HONOR Magic V6 è disponibile all’acquisto in Italia tramite il sito ufficiale del produttore. Si tratta chiaramente di un dispositivo posizionato nella fascia alta del mercato, con un prezzo coerente con le specifiche da top di gamma assoluto che offre.

Chi dovrebbe considerarlo seriamente:

Chi vuole un pieghevole ma ha sempre trovato i modelli esistenti troppo spessi o pesanti

Chi usa il telefono intensamente durante la giornata e ha bisogno di un’autonomia affidabile

Chi lavora in mobilità e apprezza avere a disposizione uno schermo da 7,95 pollici sempre in tasca

Chi non vuole scendere a compromessi sulle prestazioni pure

Il punto fondamentale da tenere a mente è questo: con il Magic V6, HONOR non ha semplicemente aggiornato un modello precedente. Ha ridisegnato l’idea stessa di cosa può essere un pieghevole — sottile come uno smartphone tradizionale, autonomo come un dispositivo da lavoro, potente come il meglio che il mercato Android offre oggi. Per chi è nel mercato dei foldable, ignorarlo sarebbe difficile da giustificare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.