Roaming, non spenderai più un euro: con questo trucco (legale) navighi all'estero e risparmi un botto

I piani dati tradizionali o il Wi-Fi pubblico non sempre bastano: copertura limitata, tariffe elevate e rischi per la sicurezza possono trasformare un viaggio di lavoro in un’esperienza stressante.

La soluzione arriva con eTravelSim, che propone piani eSIM internazionali studiati per chi si sposta frequentemente. Grazie a questa tecnologia, è possibile navigare in decine di Paesi senza pagare un euro in roaming, a partire da soli 23,95 €. Inoltre, inserendo il codice promo FUTURA10, è possibile ottenere uno sconto del 10% sul piano prescelto, un vantaggio extra per chi vuole massimizzare risparmio e comodità.

eSIM globale: navigazione immediata ovunque

La eSIM di eTravelSim è pensata per rendere la connessione semplice e immediata. Basta uno smartphone compatibile con eSIM: si scansiona un codice QR e la connessione è attiva, senza bisogno di micro-SIM o altre procedure complicate. Appena atterrati, il dispositivo si collega automaticamente alla rete, garantendo accesso immediato a Internet, risparmiando tempo e stress.

I piani disponibili coprono diverse esigenze. Il pacchetto base, con 20 GB di traffico per 30 giorni, permette di navigare in 18 Paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone, Corea del Sud e Singapore. La rete supporta 4G e LTE, e in alcune aree anche 5G, consentendo tethering per condividere la connessione con altri dispositivi.

Per chi necessita di copertura a lungo termine, la Global Flex 365 eSIM offre connessione per 12 mesi in oltre 60 Paesi, inclusi molti in Europa, Asia e America. Perfetta per progetti lunghi, trasferte internazionali o chi vive temporaneamente all’estero, questa eSIM combina flessibilità, sicurezza e risparmio economico.

Attivazione rapida e zero sorprese

La vera comodità di eTravelSim sta nell’attivazione immediata: non servono spedizioni o attese agli sportelli. Il profilo eSIM viene inviato via email con istruzioni semplici; un rapido QR code e il dispositivo è pronto a connettersi. In questo modo, navigare all’estero diventa semplice, sicuro e completamente senza costi aggiuntivi di roaming.

Grazie a eTravelSim, è possibile trasformare la propria esperienza di viaggio: nessuna tariffa esorbitante, connessione immediata in tutto il mondo e gestione semplice tramite eSIM. Un trucco legale e pratico per restare sempre connessi, risparmiando tempo e denaro.