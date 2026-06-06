Un'imbarcazione extralusso grande quanto un palazzo: quanto vale e chi è il proprietario del mega yacht ormeggiato in Italia

Un’imbarcazione di lusso senza precedenti ha attirato tutte le attenzioni al largo del litorale di Milazzo: si tratta del Deep Blue, un super yacht lungo oltre 140 metri e riconducibile al magnate cinese Richard Qiangdong Liu, fondatore dell’e-commerce JD.com. La presenza dello yacht, ormeggiato nella rada del lungomare di Levante vicino all’ex camping Cirucco, è stata possibile grazie a un coordinamento tra l’Agenzia Marittima Paolo Laquidara e la Capitaneria di Porto, che hanno seguito le operazioni di ormeggio e garantito assistenza tecnica.

Il Deep Blue resterà in acque siciliane per circa quattro giorni, consentendo agli ospiti a bordo di esplorare le bellezze del territorio e di effettuare cambi d’equipaggio programmati. Si tratta di uno degli yacht privati più grandi al mondo, con una lunghezza stimata in 134 metri e una stazza lorda di circa 9.000 tonnellate. Il valore dell’imbarcazione è attorno ai 450 milioni di dollari, con costi di gestione annuali che si aggirano sui 45 milioni.

Design, comfort e lusso a bordo

Dal punto di vista progettuale, lo yacht porta la firma esterna dello studio Winch Design, noto per le sue linee eleganti e moderne. Il Deep Blue si distingue per i suoi cinque ponti, ampie superfici vetrate e un design complessivo che ricorda una vera e propria villa galleggiante. La propulsione è garantita da otto motori diesel-elettrici MTU, pensati per offrire potenza e affidabilità durante lunghe navigazioni.

A bordo, il lusso è assoluto. L’imbarcazione dispone di un eliporto, diverse piscine, tra cui una a sfioro sul mare posizionata a poppa, un beach club che occupa l’intera larghezza dello scafo e un’area spa attrezzata per il massimo del relax. Gli interni, non meno sontuosi, combinano spazi ampi e rifiniti con materiali pregiati, garantendo comfort e privacy agli ospiti più esigenti.

Il Deep Blue rappresenta un esempio estremo di yacht extralusso, capace di unire dimensioni imponenti, tecnologie avanzate e servizi di altissimo livello. La sua presenza a Milazzo conferma il fascino dei porti italiani come destinazioni di riferimento per imbarcazioni di lusso internazionali.