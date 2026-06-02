Apple, la nuova tecnologia aumenta la spesa del 50%: cosa cambierà e quanto ci costerà il prossimo iPhone

La novità più attesa riguarda l’adozione di un obiettivo principale a apertura variabile, una tecnologia in grado di regolare la quantità di luce che raggiunge il sensore, offrendo scatti migliori in condizioni di illuminazione complesse e un controllo più preciso della profondità di campo. Pur non essendo una novità assoluta nel mercato smartphone, dove Samsung l’aveva già sperimentata con il Galaxy S9, questa scelta rappresenta un ritorno significativo per Apple e promette di aumentare le capacità fotografiche dei suoi dispositivi top di gamma.

Apertura variabile: vantaggi e impatto sui costi

L’adozione di questo nuovo sistema non è solo un miglioramento tecnico, ma porta anche un aumento dei costi di produzione, stimato da Ming-Chi Kuo intorno al 50% rispetto agli attuali moduli 7P di fascia alta. Per rifornire i componenti necessari, Apple si appoggerà a Sunny Optical, che fornirà circa il 40-50% delle lenti, mentre Largan rimarrà il principale fornitore.

Questo incremento nei costi dei componenti alimenta dubbi su un possibile rincaro dei nuovi iPhone, anche se alcune stime parlano di una strategia di Apple volta a mantenere invariati i prezzi dei modelli attuali, assorbendo i costi aggiuntivi internamente.

Dal punto di vista dell’utente, i benefici sono concreti: fotografie più nitide, migliori dettagli e gestione ottimale della luce anche in ambienti poco illuminati o in pieno sole. L’apertura variabile permette di ottenere un effetto bokeh più naturale, con sfondi sfocati e soggetti in primo piano più definiti, migliorando notevolmente la resa estetica delle immagini.

Oltre il 2026: altre novità in arrivo

Apple non si ferma qui. Per il 2028, è prevista una rivoluzione tecnologica per il modulo ultra-grandangolare, con l’adozione della tecnologia COB (Chip-On-Board), che sostituirà l’attuale packaging flip-chip. Questa soluzione migliorerà l’integrazione dei componenti, aumentando l’efficienza e le prestazioni dei sensori fotografici. Anche per questi futuri moduli, Sunny Optical dovrebbe rimanere un fornitore chiave, consolidando la partnership strategica con Apple nella produzione di componenti avanzati.

Dal punto di vista estetico, i nuovi iPhone 18 Pro e Pro Max dovrebbero mantenere un design molto simile alla generazione attuale, ma gli aggiornamenti hardware renderanno i dispositivi più potenti e versatili nella fotografia mobile. L’utente potrà contare su maggiore flessibilità, scatti più luminosi e un controllo creativo superiore, senza compromettere la compattezza e l’eleganza dei telefoni.

La domanda che molti si pongono riguarda il prezzo finale. L’incremento dei costi dei moduli fotografici potrebbe teoricamente riflettersi sul listino, ma secondo alcuni analisti Apple potrebbe optare per una strategia aggressiva, mantenendo i prezzi simili a quelli dell’iPhone 17 Pro, sfruttando l’occasione per ampliare la propria fetta di mercato nonostante l’aumento dei costi di produzione. In ogni caso, chi acquisterà i nuovi iPhone dovrà valutare se i vantaggi in termini fotografici giustifichino l’investimento, considerando l’innovazione e le performance migliorate.