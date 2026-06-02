Samsung Galaxy S25 crolla di prezzo: da MediaWorld sconto di quasi 200 euro

Non capita spesso di vedere uno dei modelli più recenti della gamma Samsung proposto con uno sconto così evidente, soprattutto a pochi mesi dal lancio e con una configurazione da 256 GB.

Chi sta pensando di cambiare smartphone potrebbe trovare interessante l’offerta attualmente disponibile da MediaWorld sul Samsung Galaxy S25 nella colorazione Mint. Il dispositivo viene infatti proposto a 799 euro, contro un prezzo consigliato di 989 euro, con un risparmio di circa 190 euro rispetto al listino ufficiale.

Si tratta della versione con 256 GB di memoria interna, una capacità ormai diventata quasi indispensabile per chi utilizza frequentemente foto, video in alta risoluzione e applicazioni sempre più pesanti. Il taglio di prezzo rende il Galaxy S25 uno dei modelli premium più competitivi del momento nel panorama Android.

Samsung ha costruito gran parte della comunicazione del Galaxy S25 attorno alle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Il sistema Galaxy AI è infatti integrato in numerose attività quotidiane, dai riepiloghi personalizzati della giornata alle funzioni di traduzione in tempo reale, fino agli strumenti avanzati per la modifica delle fotografie.

Tra le novità più interessanti troviamo Now Brief, una funzione che fornisce aggiornamenti personalizzati durante la giornata, offrendo informazioni sugli appuntamenti, sulle attività svolte e sugli impegni imminenti. Anche il comparto fotografico sfrutta pesantemente l’AI attraverso il motore ProVisual, progettato per migliorare automaticamente scatti e video.

Prestazioni da vero top di gamma

Sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon 8 Elite for Galaxy, affiancato da 12 GB di RAM. Una configurazione pensata per garantire fluidità sia nell’uso quotidiano sia nelle attività più impegnative come gaming, multitasking e applicazioni basate sull’intelligenza artificiale.

Lo schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici rappresenta uno degli elementi più apprezzati dagli utenti che preferiscono smartphone compatti. In un mercato dove molti dispositivi superano abbondantemente i 6,7 pollici, Samsung continua a proporre una soluzione più maneggevole senza rinunciare alle caratteristiche premium.

La fotocamera principale da 50 megapixel è accompagnata da sensori che permettono di affrontare praticamente qualsiasi situazione fotografica, dai panorami ai ritratti fino agli scatti in condizioni di scarsa illuminazione.

Osservando le proposte presenti nello stesso segmento di mercato, il Galaxy S25 si trova a competere direttamente con modelli come Google Pixel 10 Pro, venduto a circa 899 euro nella configurazione da 256 GB. Questo significa che l’offerta MediaWorld colloca il dispositivo Samsung circa 100 euro sotto uno dei suoi principali rivali.

Le recensioni degli utenti risultano particolarmente positive. Molti clienti evidenziano la velocità del sistema, la qualità fotografica e soprattutto le dimensioni compatte, sempre più rare nella fascia alta del mercato. Alcuni segnalano consumi energetici superiori alle aspettative in determinate situazioni, ma il giudizio complessivo rimane molto elevato con una valutazione media di 4,8 su 5.

Per chi cerca uno smartphone Android di ultima generazione senza superare la soglia dei mille euro, il Samsung Galaxy S25 in offerta a 799 euro rappresenta una delle proposte più interessanti disponibili in questo momento, soprattutto considerando la presenza delle nuove funzioni Galaxy AI, il processore di fascia alta e la memoria da 256 GB inclusa nel prezzo.