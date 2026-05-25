Questa semplice carta da gioco vale più di una villa extra lusso: la cifra è da non credere

Quando una singola carta stampata su cartoncino raggiunge quotazioni da immobile di lusso, il fenomeno smette di essere una curiosità e diventa un caso finanziario a tutti gli effetti. La vendita dell’Unico Anello di Magic: The Gathering ne è l’esempio più clamoroso degli ultimi anni.

Nel 2023, nell’ambito del set Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo, Wizards of the Coast — l’azienda produttrice di Magic: The Gathering dal 1993 — ha inserito nelle bustine di gioco una carta in edizione assoluta singola: l’Unico Anello, scritta in lingua elfica, con una sola copia esistente al mondo. Non era in vendita separatamente, non era distribuita tramite canali speciali. Era semplicemente nascosta in uno dei pacchetti normali, con una probabilità di trovarla stimata intorno a una su tre milioni.

La carta che vale oro: più di una casa

Brook Trafton, un collezionista, è riuscito a trovarla. Poche settimane dopo, la carta era nelle mani di Post Malone — nome anagrafico Austin Richard Post, cantautore e rapper statunitense classe 1995 — per 2,6 milioni di dollari. Al momento della transazione, nel 2023, era la carta di Magic più costosa mai venduta.

Il primato ha retto poco più di un anno. Nel 2024 è stato superato da una carta Black Lotus Alpha, battuta a circa 3 milioni di dollari. Non è un caso che anche il precedente record appartenesse a Post Malone: nel luglio 2022 aveva già speso circa 800 mila dollari per una Black Lotus firmata dall’illustratore Christopher Rush, cifra che all’epoca era il massimo storico per una carta del gioco.

C’è un dettaglio tecnico che vale la pena sottolineare: la Professional Sports Authenticator, l’ente di riferimento per la valutazione delle carte da collezione, ha assegnato all’Unico Anello un punteggio di 9 su 10. Non il massimo, quindi. La carta più costosa di sempre al momento della vendita non era nemmeno in condizioni perfette secondo i criteri di grading — il che non ha impedito a nessuno di spendere 2,6 milioni per portarsela a casa.

Il mercato delle carte da gioco collezionabili segue logiche che mescolano nostalgia, scarsità artificiale e speculazione finanziaria in proporzioni variabili. Magic esiste dal 1993, Pokémon dal 1996: entrambe le franchigie hanno attraversato fasi di popolarità altissima e periodi di declino, salvo poi esplodere di nuovo come asset da investimento durante la pandemia e negli anni successivi. Il fatto che Trafton abbia trovato la carta aprendo una bustina comprata a prezzo di listino rende la storia ancora più difficile da incasellare in categorie finanziarie ordinarie.

La transazione non è avvenuta tramite asta pubblica ma in modo diretto tra le parti. Trafton ha dichiarato di aver pensato immediatamente a Post Malone nel momento in cui ha trovato la carta, sapendo del suo interesse noto per Magic. Una vendita privata da 2,6 milioni di dollari, con acquirente identificato in anticipo, per un oggetto ricavato da una bustina da pochi euro. Il punteggio PSA di 9 non ha abbassato il prezzo nemmeno di un dollaro.