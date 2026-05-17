Unieuro svende il Motorola G77, ora costa 168 IN MENO: Ram da 24 GB e memoria da 256

Negli ultimi mesi trovare uno smartphone equilibrato sotto i 400 euro è diventato sempre più complicato, soprattutto per chi cerca tanta memoria, buona autonomia e un comparto tecnico capace di reggere diversi anni senza rallentamenti.

Per questo motivo l’offerta comparsa nelle ultime ore sul sito di Unieuro sta attirando parecchia attenzione, anche tra chi normalmente non cambia telefono spesso. Il protagonista è il nuovo Motorola Moto G77, proposto con uno sconto molto aggressivo che taglia il prezzo di ben 168 euro rispetto al listino iniziale.

La promozione riguarda una configurazione che punta molto sulla memoria e sulle prestazioni quotidiane. Parliamo infatti di uno smartphone con 256 GB di spazio interno e una dotazione RAM che, grazie all’espansione virtuale, arriva fino a 24 GB complessivi. Numeri che fino a poco tempo fa si vedevano soprattutto su modelli di fascia alta ben più costosi.

Il dettaglio che sta facendo discutere è proprio il prezzo. Unieuro ha abbassato il costo del dispositivo fino a circa 350 euro, contro un listino che superava i 500 euro. Uno sconto che cambia completamente la percezione del prodotto, perché a questa cifra il Moto G77 entra direttamente nella fascia più interessante del mercato Android.

Motorola negli ultimi anni ha lavorato molto sulla serie G, cercando di costruire telefoni meno appariscenti ma più concreti. Ed è esattamente la sensazione che trasmette questo modello: niente effetti speciali inutili, ma una scheda tecnica pensata per chi usa davvero il telefono tutti i giorni tra social, foto, streaming, navigazione e app di lavoro.

La presenza dei 256 GB di memoria interna, per esempio, può sembrare un dettaglio secondario ma nella vita reale cambia parecchio. Oggi video, foto in alta qualità e applicazioni occupano sempre più spazio. Molti utenti si ritrovano dopo pochi mesi con notifiche continue di memoria piena e prestazioni che peggiorano. Qui invece il problema difficilmente si presenterà.

La RAM da 24 GB è il dettaglio che colpisce di più

Tra gli aspetti che stanno facendo più rumore c’è sicuramente la quantità di RAM dichiarata. Motorola infatti sfrutta la tecnologia di espansione virtuale della memoria, sommando la RAM fisica a quella dinamica ricavata dallo storage interno. Il risultato finale arriva fino a 24 GB complessivi.

Va chiarito che non si tratta di 24 GB fisici reali come sui top di gamma più costosi, ma nell’utilizzo quotidiano il vantaggio si sente soprattutto nel multitasking. Tenere aperte tante app contemporaneamente, passare rapidamente da una piattaforma all’altra o utilizzare strumenti AI e funzioni fotografiche avanzate diventa molto più fluido rispetto ai classici modelli economici.

Anche il design segue la filosofia Motorola degli ultimi tempi. Linee pulite, scocca moderna e un modulo fotografico che richiama prodotti molto più premium. Il colore verde opaco mostrato nella promozione Unieuro dà inoltre un aspetto meno anonimo rispetto ai soliti smartphone neri o grigi che ormai riempiono gli scaffali.

Molti utenti oggi non cercano più il telefono “da effetto wow”, ma un dispositivo che riesca a restare veloce nel tempo senza obbligare a un cambio dopo appena un paio d’anni. Ed è qui che il Moto G77 prova a giocarsi le sue carte migliori.

La combinazione tra tanta memoria, batteria capiente e software Android vicino alla versione stock rende il telefono molto più leggero rispetto ad altri concorrenti pieni di applicazioni duplicate e interfacce pesanti. È uno di quei dettagli che spesso non emergono nelle schede tecniche, ma che poi incidono davvero sull’esperienza quotidiana.

In più Motorola continua a puntare molto sulle funzioni AI integrate, ormai sempre più presenti anche nella fascia media. Dalla gestione intelligente delle foto fino agli strumenti per ottimizzare consumi e notifiche, il Moto G77 prova a offrire un’esperienza più moderna senza spingere troppo sul marketing aggressivo.

Offerte di questo tipo difficilmente restano disponibili a lungo, soprattutto quando riguardano modelli appena arrivati sul mercato. E in una fase in cui i prezzi degli smartphone continuano spesso a salire, vedere un dispositivo con queste caratteristiche scendere così tanto nel giro di poco tempo racconta bene quanto la competizione nel settore Android sia diventata feroce.