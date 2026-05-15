Iliad estende il VoLTE: cosa cambia per chi ha una vecchia offerta

Iliad sembra pronta ad allargare il VoLTE anche ad alcuni clienti con offerte più economiche, portando le chiamate in 4G dove finora non erano previste.

La novità non è stata annunciata con un comunicato ufficiale, ma le segnalazioni degli utenti stanno aumentando. Diversi clienti Iliad con piani sotto i 9,99 euro al mese si sarebbero ritrovati il VoLTE già attivo sulla propria SIM, senza richiesta manuale e senza cambio di offerta.

Il dettaglio è importante perché, fino a oggi, il servizio risultava legato soprattutto alle offerte più recenti e costose dell’operatore. Il VoLTE, cioè Voice over LTE, permette di effettuare chiamate usando la rete 4G, evitando il passaggio automatico al 3G o al 2G durante una telefonata.

Perché il VoLTE cambia l’esperienza d’uso

Per l’utente comune il vantaggio è molto concreto. Con il VoLTE, la chiamata può partire più rapidamente, l’audio può risultare più stabile e soprattutto la connessione dati resta attiva in 4G mentre si parla. Questo significa poter continuare a usare mappe, browser, app bancarie o messaggistica senza rallentamenti evidenti durante una telefonata.

È una funzione che molti danno ormai per scontata, ma che non è sempre disponibile su tutte le offerte e su tutti gli operatori virtuali o low cost. Per Iliad, l’estensione ai piani più economici avrebbe quindi un peso pratico: migliorerebbe l’esperienza di chi ha scelto una vecchia tariffa conveniente e non vuole passare a un piano più caro solo per avere chiamate più moderne.

Quali offerte sembrano coinvolte

Secondo le segnalazioni circolate nelle ultime settimane, l’abilitazione riguarderebbe anche alcune offerte da 7,99 euro, 6,99 euro e persino la storica offerta da 5,99 euro al mese. Non significa però che tutti i clienti con questi piani abbiano già ricevuto la funzione.

Il rollout sembra procedere in modo graduale e selettivo. Ci sono utenti che vedono il VoLTE attivo su una SIM ma non su un’altra, anche con offerte simili. Per questo è meglio parlare di attivazioni progressive, non di apertura generalizzata. Iliad, almeno per ora, non sembra aver aggiornato in modo netto la comunicazione ufficiale per includere tutti i piani più economici.

Come controllare se è già attivo

Chi ha una SIM Iliad può verificare la presenza del VoLTE dalle impostazioni dello smartphone, nella sezione dedicata a rete mobile, chiamate 4G o voce LTE. Su molti telefoni Android compare una voce specifica, mentre su iPhone la gestione può essere integrata nelle impostazioni della linea cellulare, se l’operatore e il profilo SIM sono compatibili.

Conviene anche controllare durante una chiamata: se il telefono resta in 4G o 5G invece di scendere su reti precedenti, il servizio potrebbe essere già operativo. La differenza si nota soprattutto quando si prova a navigare durante una telefonata o quando la chiamata si aggancia più rapidamente.

Per Iliad sarebbe un passo utile e molto apprezzato, perché aggiunge valore senza cambiare prezzo alle offerte storiche. La cautela però resta necessaria: finché non arriverà un’indicazione ufficiale per tutti i piani coinvolti, il VoLTE sulle offerte più economiche va considerato una novità in distribuzione, non ancora una garanzia per ogni cliente.