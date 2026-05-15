WhatsApp, le novità sono tantissime: forse vale veramente la pena pagare 2,49 euro per l’upgrade plus

WhatsApp è uno degli strumenti di messaggistica più utilizzati al mondo, ma per la prima volta in assoluto, sta offrendo una versione Plus dell’app, disponibile ora anche per iOS, dopo una lunga fase di test su Android.

Se, fino ad oggi, avevamo a disposizione una piattaforma semplice e funzionale, WhatsApp Plus propone una serie di novità che potrebbero davvero far riflettere sull’opportunità di pagare l’abbonamento mensile di 2,49 euro.

Le principali innovazioni riguardano la personalizzazione dell’app. Chi decide di sottoscrivere l’abbonamento ha la possibilità di cambiare il colore predefinito verde di WhatsApp, scegliendo tra ben 18 colori di accento. Questo permette di adattare l’app al proprio stile personale, un piccolo dettaglio che può fare la differenza per chi utilizza WhatsApp quotidianamente. Oltre alla possibilità di cambiare i colori, WhatsApp Plus offre anche 14 icone alternative, che spaziano da quelle più minimaliste a quelle più decorate, per rendere ancora più personale l’aspetto dell’app.

A queste modifiche estetiche si aggiungono pacchetti di sticker premium, alcuni dei quali animati. Se da un lato chi non paga non potrà usufruire di questi pacchetti, potrà comunque vedere gli effetti animati quando riceve sticker da chi ha sottoscritto l’abbonamento. Una caratteristica che sicuramente piace agli utenti più creativi e che amano arricchire le loro conversazioni con un tocco di vivacità.

Funzionalità extra per gli utenti avanzati

WhatsApp Plus non è solo un miglioramento estetico, ma porta con sé anche nuove funzionalità pratiche. Per esempio, aumenta da 3 a 20 il numero di chat che possono essere fissate in cima alla schermata principale. Questo è un vantaggio concreto per chi gestisce molte conversazioni e ha bisogno di tenere sempre a portata di mano i contatti più importanti. Inoltre, per chi desidera maggiore personalizzazione, WhatsApp Plus consente di applicare temi, toni di avviso e suonerie personalizzate a intere liste di chat.

Anche le suonerie ricevono un upgrade: gli abbonati hanno a disposizione 10 nuove suonerie, che rendono l’esperienza d’uso più variegata e personalizzata, una funzionalità che potrebbe rendere più piacevole l’interazione con l’app, soprattutto per chi ama sperimentare con le impostazioni sonore.

WhatsApp Plus potrebbe sembrare un’opzione interessante per chi è alla ricerca di un’app di messaggistica che vada oltre la funzionalità base. Se utilizzi WhatsApp soprattutto per scambiarsi messaggi e fare chiamate occasionali, probabilmente non sentirai la necessità di pagare per un upgrade. La crittografia end-to-end, che garantisce la sicurezza delle conversazioni, rimane comunque gratuita e disponibile nella versione base.

Tuttavia, per chi utilizza WhatsApp in modo intensivo e vuole personalizzare completamente la propria esperienza, WhatsApp Plus offre sicuramente qualcosa di più. Le nuove funzionalità, come l’ampia gamma di opzioni per l’interfaccia e la possibilità di utilizzare sticker animati, sono un buon motivo per considerare l’abbonamento, soprattutto se si è stanchi della semplicità della versione standard.

Ma vale davvero la pena pagare

Il costo di 2,49 euro al mese non è altissimo, ma è pur sempre una spesa da considerare. La domanda che molti utenti si pongono è: le novità giustificano questo costo? Se sei un utente che ama personalizzare ogni aspetto dell’app e desideri funzionalità avanzate per gestire al meglio le chat, la risposta potrebbe essere sì. Se invece utilizzi WhatsApp principalmente per comunicazioni di base, potresti non trovare vantaggio nell’abbonamento.

In ogni caso, l’arrivo di WhatsApp Plus su iOS rappresenta un’evoluzione per l’app, che non si limita più ad essere solo una piattaforma di messaggistica, ma diventa anche uno strumento di personalizzazione e funzionalità avanzate. Per molti utenti, queste aggiunte potrebbero trasformare l’esperienza quotidiana, ma solo il tempo dirà se il prezzo giustificherà davvero le nuove opzioni.