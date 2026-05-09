LIDL alza il livello della smart kitchen: a Maggio arrivano elettrodomestici hi-tech che fanno tremare i ristoranti

Negli ultimi anni la cucina domestica è cambiata completamente. Sempre più persone cercano elettrodomestici compatti, veloci e capaci di offrire risultati simili a quelli professionali senza spendere cifre esagerate.

Lidl sta puntando con la nuova linea di piccoli elettrodomestici in arrivo nei punti vendita da maggio 2026.

Tra friggitrici ad aria evolute, forni elettrici ad alte temperature e macchine automatiche per la pasta fresca, la sensazione è chiara: la classica cucina casalinga sta diventando sempre più simile a una vera smart kitchen.

La friggitrice ad aria cambia formato

Uno dei prodotti che sta attirando più attenzione è la nuova friggitrice ad aria verticale a doppio cestello proposta a 79 euro.

La particolarità non riguarda solo il design, ma soprattutto la struttura interna. I due vani sovrapposti possono infatti essere utilizzati separatamente, permettendo di cuocere contemporaneamente alimenti diversi con impostazioni indipendenti.

Questo significa preparare carne e contorni nello stesso momento senza mischiare tempi e temperature.

La macchina integra inoltre 7 programmi automatici e una regolazione che arriva fino a 240 gradi, dettaglio che amplia molto le possibilità di utilizzo rispetto ai modelli più economici.

Sempre più persone stanno cercando alternative domestiche ai classici forni da pizzeria. Ed è proprio qui che entra in gioco il nuovo forno elettrico per pizza inserito da Lidl nella linea di maggio.

Il punto forte è la capacità di raggiungere fino a 400°C, temperatura molto più elevata rispetto ai normali forni da cucina.

All’interno è presente anche una pietra refrattaria removibile, elemento fondamentale per ottenere una base più asciutta e croccante.

Secondo le specifiche dichiarate, il forno dispone di 5 livelli di cottura e timer integrato, caratteristiche pensate per semplificare la gestione anche a chi non ha esperienza.

Il prezzo annunciato è di 69 euro, cifra che sta contribuendo a far crescere l’interesse online attorno al prodotto.

La macchina per la pasta fresca diventa automatica

Tra gli elettrodomestici che stanno tornando di moda c’è anche la macchina per la pasta fatta in casa. Il nuovo modello elettrico proposto da Lidl punta proprio su questo ritorno alla cucina tradizionale, ma con un approccio molto più pratico.

Il dispositivo consente di preparare fino a 600 grammi di pasta fresca e include diversi accessori per cambiare formato, realizzare ravioli e semplificare la pulizia.

La presenza di 8 dischi intercambiabili permette di ottenere diversi tipi di pasta senza lavorazioni manuali troppo lunghe.

Anche in questo caso il prezzo resta piuttosto aggressivo: circa 69 euro.

Il successo di questi prodotti dipende soprattutto da un fattore: cercano di portare funzioni quasi professionali dentro cucine normali, con dimensioni e prezzi accessibili.

Sempre più utenti vogliono infatti apparecchi veloci, multifunzione e facili da usare, soprattutto per ridurre tempi di preparazione e consumi.

Ed è proprio questa trasformazione della cucina domestica il punto più interessante: elettrodomestici che fino a pochi anni fa sembravano riservati ai locali professionali oggi stanno entrando nelle case comuni, spingendo sempre più persone a sperimentare preparazioni che prima sembravano impossibili da replicare senza attrezzature costose.